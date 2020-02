Kvůli koronaviru se v Itálii ruší sportovní akce, v ohrožení je i finále lyžařského Světového poháru

Šíření koronaviru na severu Itálie by mohlo ovlivnit i finále Světového poháru v alpském lyžování nebo utkání fotbalové Evropské ligy. Kvůli nákaze už v Itálii zrušili několik utkání tamní nejvyšší fotbalové ligy Serie A i finále volejbalového poháru. Řím 17:21 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci s rouškami na zápase mezi AS Řím a Lecce. | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

V jedné ze dvou zasažených oblastí v Benátsku, konkrétně v Cortině d'Ampezzo, by se od 16. března mělo konat finále lyžařského Světového poháru v alpských disciplínách. Jenže není vyloučené, že organizátoři závody zruší.

Podle ředitelky komunikace Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Jenny Wiedekeové ale přípravy zatím pokračují bez omezení.

„FIS spolupracuje s organizátory a celou situaci bedlivě sledujeme, ale zatím jsme žádné rozhodnutí neudělali. Všechno zatím probíhá podle plánu,“ říká Wiedekeová.

V Cortině by měla startovat i lyžařka Ester Ledecká. Ta teď sice trénuje ve Švýcarsku, ale do Itálie se přesune koncem týdne. O víkendu se totiž v La Thuile pojede superobří slalom a kombinace. Tým Ledecké ale šíření koronaviru neřeší.

„Neřešíme to. To, že se bojíme, aby se Ester nenakazila, myjeme si ruce a nechodíme moc mezi lidi, to děláme všichni. Nepodléhal bych panice. Nepřijde mi, že bych to mohl nějak ovlivnit,“ řekl Radiožurnálu trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.

Zatímco v lyžování se program zatím nemění, organizátoři už přerušili zápasy například v nejvyšší fotbalové lize Serii A. Podobná situace je i ve volejbale. Neplánované volno tak bude mít i český reprezentant Donovan Džavoronok, který hraje ligu v severoitalské Monze.

„Včera se hrálo finále italského poháru. Po zápase vyhlásili, že to byl poslední zápas aspoň do 1. března. Dneska ráno nám zrušili trénink, protože přímo u nás v Monze našli dva nakažené. Teď čekáme, co bude,“ řekl Džavonorok.

Kvůli koronaviru, který vyvolává onemocnění Covid-19m je v ohrožení také čtvrteční fotbalový zápas Evropské ligy mezi Interem Milán a bulharským Ludogorcem. Podle agentury ANSA by se utkání mohlo hrát bez diváků.