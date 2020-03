Kvůli koronaviru se ruší sportovní akce po celém světe, v ohrožení je i mistrovství světa v hokeji

Biatlonový Světový pohár v Novém Městě na Moravě bude kvůli koronaviru bez fanoušků a další sportovní akce organizátoři zrušili nebo odložili. Epidemie koronaviru dál komplikuje pořádání sportovních akcí po celém světě. V ohrožení je i hokejový šampionát, který má od 8. května hostit Švýcarsko. Praha 18:53 2. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový stadion (ilustrační foto). | Foto: Steel Aréna Košice

O první dvě Velké ceny přišli silniční motocyklisté v kategorii MotoGP. Tento víkend měli závodit v Kataru, organizátoři ale závod královské třídy zrušili kvůli omezením uvalenými na cestující z Itálie. Hned šest jezdců v Moto GP totiž pochází z Apeninského poloostrova a sídlí tam i několik týmů.

Tradiční jarní cyklistické závody se v Itálii navzdory koronaviru pojedou, týmy ale účast zvažují Číst článek

Zajímavé ale je, že jak kategorie Moto2, tak i Moto3 o úvod sezony nepřijdou, protože na místě už od minulého týdne testují. Velkou cenu Thajska už ale nepojedou ani oni.

Ve Švýcarsku se pak tento víkend nebudou hrát dvě nejvyšší hokejové a fotbalové soutěže. Hokejový program navíc nebude pokračovat ani další víkend. Jestli epidemie ohrozí konání hokejového mistrovství světa, které má Švýcarsko hostit od 8. května, se zatím neví.

Švýcarská vláda kvůli šíření koronaviru zakázala všechny akce s účastí více než 1000 osob, sportovní akce s menší návštěvou pak povolila. Prezident Mezinárodní hokejové federace IIHF švýcarskému deníku Blick řekl, že federace zatím čeká, jak se epidemie bude vyvíjet.

„S pořadateli mistrovství světa jsme ve velmi úzkém kontaktu, analyzujeme situaci a sledujeme aktuální vývoj. Bude třeba si všechno dobře vyhodnotit. Zatím ale čekáme do 15. března, jak se bude pandemie vyvíjet,“ uvedl Fasel.

Je škoda, že o tu báječnou atmosféru přijdeme, lituje opatření šéf českých biatlonistů Hamza Číst článek

Cestou pouhého odehrání šampionátu v Curychu a Lausanne bez divácké účasti by ale jít nechtěl. Pokud by se situace nelepšila, jako pravděpodobnější by se pak jevilo spíše úplné zrušení vrcholu reprezentační sezony. To také teoreticky hrozí i dubnovému MS hráčů do 18 let v USA. „Podle mého nedávají takové ‚zápasy duchů‘ žádný smysl,“ vysvětlil Fasel.

Jak to bude s hokejovým šampionátem, netuší ani manažer české reprezentace pro mezinárodní akce Jan Černý. „Zatím se nám vůbec neozvali, jen nám napsali, že situaci sledují. Pokud IIHF vydá nějaká nařízení, tak se podle toho budeme řídit,“ řekl Radiožurnálu Černý.

Ne o všechny sportovní akce ale fanoušci přijdou. Třeba Velká cena Austrálie formule 1 odstartuje, jak má, tedy příští víkend, a to včetně závodníků a týmů z Itálie. Podle BBC dorazí na závody do Melbourne přes 300 tisíc diváků. Čekají na ně ale přísná zdravotní opatření.