Profesionální sport by se už v Česku kvůli covidu neměl zastavovat. Diváci se ale budou vracet pomalu

Profesionální sportovní soutěže by se už kvůli koronaviru v Česku zastavovat neměly. Vyplývá to ze souboru odstupňovaných opatření, které na páteční tiskové konferenci zveřejnil ministr zdravotnictví Jan Blatný. I v nejvyšším stupni rizika zůstávají zachovány profesionální soutěže, ale ve zvláštním režimu. Ochozy by se ale měly zaplňovat výrazně později. I ta nejmírnější opatření počítají s omezením na maximálně 1000 lidí venku a 500 uvnitř. Praha 15:00 13. 11. 2020 (Aktualizováno: 16:20 13. 11. 2020)

V pátek představený systém pro uvolňování nebo zpřísňování opatření označovaný názvem PES vychází z rizikového skóre rozděleného do pěti stupňů. To se vypočítává podle výskytu nových případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.

Ani v nejhorší situaci by už neměly být znovu zastaveny profesionální soutěže, jak se tomu stalo letos od 12. října. Nehrálo se měsíc, než vláda 2. listopadu povolila obnovení profesionálních soutěží ve zvláštním režimu s pravidelným testováním hráčů.

Po schválení výjimek minulý týden začal fotbal a hokej, tento týden dostaly zelenou nejvyšší soutěže v halových míčových sportech a očekává se povolení mužského florbalu.

Zvláštní režim by měl platit ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V tom budou zakázány amatérské soutěže, které ho nemohou dodržovat. Česko se podle Blatného aktuálně dostalo z pátého do čtvrtého stupně rizika. Pokud taková situace potrvá týden, ministerstvo navrhne vládě zmírnění opatření.

K obnovení organizovaného amatérského sportu to ale stačit nebude. Ten bude povolen od třetího stupně, kdy už nebudou muset mít profesionální soutěže specifický režim. Hrát se ale bude bez diváků.

1000 lidí venku, 500 uvnitř

Ti se vrátí do ochozů, až riziko klesne na druhý nebo první stupeň, ale v mnohem menším počtu než na začátku září. Ve druhém stupni plánuje ministerstvo povolit maximálně 500 lidí venku a 250 uvnitř, pokud budou dva sektory. V nejmírnějším stupni opatření by to mělo být 1000 lidí venku a 500 uvnitř rovněž při rozdělení do dvou sektorů.

Na fotbale na začátku září mohla být přitom několik dnů zaplněna více než polovina stadionů, pokud kluby dokázaly splnit požadované rozdělení do sektorů. Ještě ve fázi před úplným zákazem fanoušků mohly do ochozů 2000 lidí.

Hokejová extraliga měla před úplným zákazem fanoušků povolených 1000 lidí v ochozech. Při zahájení aktuálního ročníku soutěže v polovině září platilo pravidlo o maximálně tisícovce lidí a polovině kapacity stadionu při respektování sektorů. Do pražské O2 Areny tak mohlo až 8000 diváků.

Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech se počítá s úplným uzavřením vnitřních sportovišť pro rekreační sporty, venkovní budou omezeny podle počtu osob. Při pátém, nejvyšším stupni rizika, budou moci venku společně sportovat pouze dvě osoby, což platí i v současnosti. Ve čtvrtém pásmu lze sportovat venku při počtu do šesti lidí.

V případě třetího stupně rizika budou moci lidé využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy. Při prvních dvou nejmírnějších stupních pak bude možné sportovat venku i uvnitř, na vnitřních sportovištích se ale budou moci utkat pouze dva týmy na jedné ploše.

„V současné době je pro nás rozhodující, že se mohou rozběhnout alespoň profesionální soutěže. Dalším důležitým krokem pro nás je, aby mohli začít trénovat a později i hrát i amatéři a především mládež. Co se týče počtu diváků, tak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Věříme, že bude co nejdříve přístupná i vakcína, která umožní počty diváků na stadionech navýšit,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.