Koš v basketbale za 4 body? Na Filipínách zavedli revoluční pravidlo, vyjádřil se i hvězdný Curry z NBA

Basketbalová historie se přepisovala minulou neděli, když Chris Banchero z týmu Meralco Bolts proměnil první čtyřbodový zápis v nejvyšší basketbalové lize. Stalo se to na Filipínách, kde místní asociace zavedla pravidlo koše za čtyři body.

FROM WAYYYY DOWNTOWN 🔥🔥



Meralco’s Chris Banchero makes the first 4-point shot against Magnolia in the PBA Season 49 Governors’ Cup!#PBASeason49 #PBAAngatAngLaban pic.twitter.com/UVDNlBHSSO — One Sports (@OneSportsPHL) August 18, 2024

„Obvykle střílím koše z této vzdálenosti, takže je to pro mě celkem přirozené,“ prohlásil po zápase první čtyřbodový střelec Banchero.

Filipínská asociace už před startem 49. ligového ročníku oficiálně potvrdila, že mění pravidla jednoho z nejpopulárnějších kolektivních sportů na světě.

Není to ale tak úplně poprvé, co se čtyřbodový zápis objevil v análech o utkání. Už dříve totiž byly podobné kousky v Zápasech hvězd ženské WNBA ve Spojených státech.

Jak je to daleko?

Klasický tříbodový pokus je platný, pokud hráč pošle míč do koše ze vzdálenosti delší než 6,75 metru v evropském basketbale, respektive 7,01 metru v USA. Právě tam je označena tříbodová čára. U čtyřbodového pokusu se tato vzdálenost mění na 8,2 metru.

Vyhlášení trojkaři v NBA, jako je například Steph Curry z Golden State Warriors, ale celkem pravidelně proměňuje své tříbodové pokusy i z delší vzdálenosti, než je vytyčená hranice, a tak se nabízí otázka, co by na zavedení čtyřbodového pravidla řekli v NBA?

„Mohla by klidně existovat čtyřbodová čára, protože mně osobně by to prospělo. Dost často totiž střílím z větší vzdálenosti, než je klasická trojka,“ komentoval filipínskou novinku čerstvý olympijský šampion Curry.

Zároveň ale dodal, že by to podle něj příliš změnilo hru jako takovou: „Hodně by to ale změnilo celou geometrii hry a také by to nejspíš povzbudilo hodně hráčů, kteří by se pak snažili střílet z ještě větší vzdálenosti.“

The @pbaconnect (Philippines Basketball Association) is officially adopting a four point line for regular season games.



The four point line will be 27 feet to po along with their three point line (23 feet)



The PBA used the four point line in their all-star game last season and pic.twitter.com/EbB5XxQGUe — ACTU_BASKET10 (@actu_basket10) August 8, 2024