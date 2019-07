Kanoistka Satková obhájila juniorské zlato z mistrovství světa. Stříbro slaví Kneblová a Krejčí

Kanoistky Gabriela Satková a Tereza Kneblová ovládly na mistrovství světa ve vodním slalomu závod juniorek. Satková v Krakově obhájila loňské zlato, Kneblová získala stříbro. Další individuální medaili pak do sbírky české výpravy přidal kajakář Jakub Krejčí, který mezi juniory nestačil jen na Francouze Anatola Delassuse. Krakov 17:56 20. 7. 2019 (Aktualizováno: 18:04 20. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanoistka Gabriela Satková | Foto: Alena Ceplová | Zdroj: kanoe.cz

Satková s Kneblovou zajely jako jediné z finalistek čisté jízdy. Úřadující šampionka, která letos triumfovala i na juniorském mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši, vyhrála o 2,58 sekundy. Kneblová už má z polského kanálu zlato z kategorie C2 mix, Satková stříbro z hlídek na kajaku.

Krejčí, který už v Krakově získal stříbro ze závodu hlídek, zajel rovněž bez doteku branky. Za francouzským rivalem, s nímž těsně prohrál i v semifinále, zaostal o 27 setin.

„Fakt jsem to nečekala a nevěřila jsem, že ten titul můžu obhájit. Jízda vyšla podle představ, i když byl začátek trochu nervózní. Ale rychle jsem se dokázala zkoncentrovat a myslím, že jsem předvedla slušnou jízdu,“ radovala se Satková, která byla nejrychlejší i v semifinále.

„Pocity mám trošku smíšené, ale převládá radost z druhého místa a těch pár setin, to už je nic. S jízdou jsem byl hodně spokojený, i když mi na konci už trochu docházely síly. Tlačil jsem to, co to šlo,“ řekl Krejčí.

Závodníci do 23 let v sobotu na stupně vítězů nedosáhli. Kanoistka Martina Satková skončila pátá, kajakář Tomáš Zima sedmý. Další Češi se v této kategorii do finále nedostali, semifinále nevyšlo ani vítězce kvalifikace Tereze Fišerové.

„Dokázala jsem se po semifinále ještě zrychlit, jela jsem čistě, ale na medailové pozice to nestačilo. Zklamání nepřevládá, jsou tady oproti Evropě silné závodnice z Brazílie a Austrálie a přeci jsem byla jediná Češka ve finále, což byl pro mě úspěch. A páté místo je v tomto případě cenné,“ popsala starší ze sester Satkových Martina.

Česká výprava tak má na kontě pět individuálních medailí. V pátek získaly tituly kajakářky Amálie Hilgertová v kategorii do 23 let a juniorka Antonie Galušková.

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Krakově:

Muži do 23 let:

K1: 1. Oulhen 86,02 (0), 2. Madore (oba Fr.) -0,30 (0), 3. Leitner (Rak.) -1,70 (0), ...7. Zima -9,03 (6), v semifinále 12. Matějka, 35. Maikranz (všichni ČR).

Ženy do 23 let:

C1: 1. Satilaová (Braz.) 101.06 (0), 2. Minazovová (Rus.) -3,39 (4), 3. Škáchová (SR) -4,89 (0), ...5. M. Satková (ČR) -6,78 (0), v semifinále 16. Říhová, 25. Fišerová (všechny ČR).

Junioři:

K1: 1. Delassus (Fr.) 85,15 (0), 2. Krejčí (ČR) -0,27 (0), 3. Oštrbenk (Slovin.) -4,46, ...v semifinále 20. Rudorfer, 34. Mrázek (oba ČR).

Juniorky:

C1: 1. G. Satková 105,15 (0), 2. Kneblová (obě ČR) -2,58 (0), 3. Bertoncelliová (It.) -4,78, ...v semifinále 13. Králová (ČR).