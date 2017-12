Královna Gabriela. Sportovkyní roku je biatlonistka Koukalová, anketu ovládly ženy

Vítězství v prestižní anketě Sportovec roku se po roční pauze vrací opět do ženských rukou. V hlasování Klubu sportovních novinářů zvítězila Gabriela Koukalová před Barborou Špotákovou a Karolínou Plíškovou. Nejlepším kolektivem roku se stali mistři světa v malém fotbale. Praha 23:03 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovkyně roku Gabriela Koukalová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Je to fakt pecka. Vůbec bych nečekala, že já jako zástupkyně mysliveckého spolku bych si mohla dojít pro takovouhle cenu. Napadlo mě, že bych cenu rozbila a rozdala ostatním sportovců. Ale protože by se to asi moc nehodilo, rozhodla jsem se ji darovat mé mámě,“ řekla na pódiu Gabriela Koukalová.

Triumf v závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě, titul mistryně světa z Hochfilzenu a dva malé křišťálové glóby za sprinty a závody s hromadným startem. To jsou největší úspěchy Gabriely Koukalové, které vyšvihly českou biatlonistku ke koruně pro Sportovce roku.

Závodnice z Jablonce se získala celkem 1282 bodů. 59 sportovních novinářů ji ve druhém kole hlasování zařadilo na první místo. Tradiční anketu vyhrála o 119 bodů před oštěpařkou Barborou Špotákovou. Titul mistryně světa ocenilo prvním místem 37 hlasujících.

Velmi vyrovnaný byl boj o třetí místo. O jediný bod ho získala tenistka Karolína Plíšková, která jako první Češka získala post světové jedničky. Na čtvrté místo odsunula nejlepšího muže, mistra světa a Evropy ve veslování Ondřeje Synka.

Ačkoli ve finálové desítce byli ženy a muži zastoupeni rovnoměrně, konečnému pořadí vládly ženy. Za Synkem skončily lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Až pak se seřadila mužská čtveřice ve složení lezec Adam Ondra, kajakář Josef Dostál, kanoista Martin Fuksa a oštěpař Jakub Vadlejch.

Muži naopak dominovali v kategorii kolektivů. Tříletou vládu fedcupového týmu ukončili amatéři, přesněji reprezentace v malém fotbale, která v končícím roce vybojovala titul mistrů světa a skončila druhá na mistrovství Evropy.

Druzí skončili čeští fotbaloví mistři ze Slavie, porazili hokejisty brněnské Komety.

Výsledky ankety Sportovec roku 2017 Jednotlivci:

1. Gabriela Koukalová, biatlon 1282 bodů

2. Barbora Špotáková, hod oštěpem 1163

3. Karolína Plíšková, tenis 990

4. Ondřej Synek 989, veslování

5. Ester Ledecká 930, snowboarding, sjezdové lyžování

6. Martina Sáblíková, rychlobruslení 869

7. Adam Ondra, lezení 676

8. Josef Dostál, kanoistika 649

9. Martin Fuksa, kanoistika 586

10. Jakub Vadlejch, hod oštěpem 494



Kolektivy:

1. Reprezentace ČR v malém fotbale

2. Fotbalisté SK Slavia Praha

3. Hokejisté HC Kometa Brno

Junior roku:

1. Michala Hrubá (skok do výšky) a Filip Nepejchal (střelba)

3. Antonie Galušková (vodní slalom)

Cena Emila Zátopka: Mistři světa v házené z roku 1967