Sourozenci Taschlerovi proklouzli z krasobruslařské kvalifikace na olympijské hry v Pekingu

Český krasobruslařský svaz bude mít na zimních olympijských hrách v Pekingu závodníky ve všech kategoriích. Účastnické místo si totiž o víkendu v dodatečné olympijské kvalifikaci v rámci závodu Nebelhorn Trophy zajistil i taneční pár sourozenců Natálie a Filipa Taschlerových. Video Oberstdorf (Německo) 15:13 26. září 2021

Když sourozenci Taschlerovi přijížděli na led, měli před sebou spoustu úkolů. Chtěli uspět v mezinárodní konkurenci, ale ve hře byla i možnost postupu na zimní olympijské hry v Pekingu. Povedlo se jim obojí.

Sourozenecký pár krasobruslařů Taschlerových postoupil na olympijské hry

V pátek si při rytmickém tanci za doprovodu Madonny nejdříve vytančili průběžné druhé místo.

V sobotu růžovočerné šaty Natálie Taschlerová vyměnila za elegantní černozlaté, změnil se i rytmus hudby. A i přes jednu chybu v obratu zvaném twizzle Taschlerovi nakonec skončili pátí a díky tomu si zajistili poslední kvalifikační místo na olympijské hry do Pekingu.

„Já to ještě úplně nevnímám, to jsou hrozně čerstvé pocity. Ale musím říct, že kvalifikace byla skvělá,“ řekl Filip Taschler.

„Souhlasím. Chvilkami si to uvědomujeme a pak přijde chvíle, kdy si řeknu ‚aha, co se to právě stalo?‘. Nejde úplně popsat vše, co se mi nyní honí hlavou, ale rozhodně jsme si to užili,“ doplňuje ho jeho sestra Natálie.

Bodejť by ne, vždyť Natálie a Filip Taschlerovi závodí v seniorské kategorii teprve druhým rokem. Během závodů v Německu čeští reprezentanti neřešili olympijskou kvalifikaci a to potvrzuje i to, že zatím nemají žádný další program přípravy.

„Nemáme nic naplánované, protože trenéři nám řekli, že to budeme dělat až po kvalifikaci. Nicméně polevovat nechceme, protože cíle máme nastavené ještě někde jinde. Doufám, že někdy dosáhneme i na medaile,“ říká Taschler.

Volný tanec v podání Filipa a Natálie Taschlerových

Sourozenci ale nemají nouzi ani o nesportovní cíle. „Já bych si přála odmaturovat,“ směje se Natálie Taschlerová. „Mě zase čeká první rok na univerzitě. Ještě jsem knížky ani neotevřel,“ přidává její starší bratr.

Učebnice ale zůstanou ještě chvíli zavřené. Jako první chtějí Taschlerovi pozdravit rodinu v Brně.