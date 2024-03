Krejčí přispěl pěti body k výhře Atlanty. Obhájci titulu z Denveru padli na půdě Dallasu těsně 105:107

Atlanta s Vítem Krejčím v základní sestavě zdolala 110:93 Los Angeles Clippers a ukončila po třech duelech sérii proher v NBA. Český basketbalista přispěl pěti body, třemi asistencemi, dvěma doskoky a blokem, odehrál 24 minut. Hráči Dallasu porazili obhájce titulu Denver 107:105. Hrdinou se stal Kyrie Irving, který zápas rozhodl v poslední sekundě střelou svou slabší rukou. Video New York 9:00 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí si proti Los Angeles plnil i obranné povinnosti | Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Dallas táhl Luka Dončić, jenž nasbíral 37 bodů a devět doskoků. Slovinská hvězda také trojkou srovnala 25 sekund před koncem na 105:105. Denver následně neuspěl a Mavericks měli poslední necelé tři vteřiny na rozhodující akci. Vyhození z autu šlo do rukou Irvinga, ten vyslal levačkou míč na koš a balon propadl obroučkou.

„Kyriemu všichni v takových momentech důvěřujeme. Je to typ hráče, kterému přihrajete a prostě se jen díváte, co se stane. A dnes to byla pěkná podívaná,“ řekl pivot Dallasu Dereck Lively. „Občas se i hodinu v kuse věnuji své slabší ruce. Jako malý hráč musím mít širokou škálu možných zakončení. A na tom pracuji už od dětství,“ dodal Irving, který dal 23 bodů.

Nový lídr Západní konference

Denver po prohře přišel o první pozici v tabulce Západní konference, kam se těsně dostala Oklahoma City. Navíc se na Denver dotahuje třetí Minnesota. To čtvrtí Clippers postupně z boje o nejlepší trojku konference odpadávají, po nečekané prohře s Atlantou ztrácejí na čelo už pět výher.

Atlanta ničila Clippers svou rychlou hrou, 31 bodů dala z protiútoků. Postupně si vybudovala vedení až o 29 bodů. „Skvěle jsme si jeden druhému pomáhali. Byli jsme aktivní a získali jsme důležité a skvělé týmové vítězství,“ řekl Dejounte Murray, autor 21 bodů.

Krejčí v základní sestavě

Na jednu z pěti trojek mu nahrál Krejčí. Český basketbalista opět dostal důvěru v základní sestavě a předváděl dobrý výkon hlavně v obraně. Blýskl se i blokem na hvězdu soupeře Jamese Hardena, který se snažil přehrát Krejčího jeden na jednoho, dostával se před něj do zakončení, ale Krejčí vyskočil a z boku mu míč odpálil. Proměnil i všechny tři trestné hody.

Nejlepší skolil nejhoršího

Boston bez potíží vyhrál 130:104 nad Washingtonem v souboji nejlepšího a nejhoršího týmu soutěže a ještě pošetřil opory. Zazářil Sam Hauser, jenž nahradil odpočívajícího Jaylena Browna, a dal deset trojek ze třinácti pokusů a celkem 30 bodů. Prožil tak nejlepší zápas kariéry.

Milwaukee zvítězilo nad Phoenixem 140:129 i bez své hlavní hvězdy Janise Adetokunba, který kvůli zdravotním potížím chyběl. Zastoupili ho ale Damian Lillard s 31 body a 16 asistencemi a především Boby Portis, který rovněž dal 31 bodů.

Tahoun Wembanyama

Victor Wembanyama dovedl San Antonio k výhře 122:115 nad Brooklynem po prodloužení, skončil s 33 body, patnácti doskoky, sedmi asistencemi a sedmi bloky. Hlavní akci provedl 38 sekund před koncem prodloužení: zasmečoval rovnou z přihrávky, dostal Spurs do vedení 116:115 a následně zablokoval už téměř jistý koš soupeře. San Antnonio pak už vedení uhájilo.

Výsledky NBA: Dallas - Denver 107:105, Detroit - Miami 101:104, LA Clippers - Atlanta 93:110 (za hosty Krejčí 5 bodů, 3 asistence a 2 doskoky), Milwaukee - Phoenix 140:129, Orlando - Toronto 111:96, San Antonio - Brooklyn 122:115 po prodl., Washington - Boston 104:130.