Kreslí helmy brankářům i pažby biatlonistům, airbrusher Vítek musí odmítat nabídky

Roman Vítek začal s airbrushem, malováním speciální technikou na helmy, když ještě sám chytal florbalovou extraligu za Pardubice. Od té doby se postaral o design ochranné pomůcky hlavy mnoha kolegům - brankářům nejen ve florbale ale i hokeji, nebo také jezdcům rallye a nejnověji si jeho služby objednávají biatlonisté. Z koníčku Romana Vítka se stala profese a on teď patří mezi nejvyhledávanější airbrushery v Evropě. Pardubice 14:55 17. prosince 2017

„Vždycky jsem si skicoval, to byla se sportem moje největší zábava. Když jsem začal hrát florbalovou extraligu za Pardubice, tak jsem vždycky vyfasoval hnusnou helmu a říkal jsem si, že to musím překreslit. Našel jsem si, jak se airbrush dělá a myslel jsem si, že je to brnkačka. Hned po první helmě jsem zjistil, že to taková sranda není,“ popisuje Radiožurnálu své začátky s airbrushem z roku 2008 Roman Vítek.

Za své první výtvory ani nebral od kamarádů žádné peníze. Postupem času si ale udělal jméno, zdokonalil svou techniku a už se mu neozývali jen lidé z florbalového prostředí.

„Kamarád, který se mnou hrál florbal, dělá mluvčího v Dynamu a říkal, že jejich gólmani mají hnusné, jestli je nechci nakreslit. Všimli si toho další kluci v hokejové extralize, začali je odkazovat na mě a v tu chvíli se to rozjelo,“ vypráví.

Rozjelo se to až tak, že v hokejové extralize dnes nastupuje zhruba polovina brankářů s helmou, kterou malbou dekoroval právě Vítek, jinak také trenér gólmanek ženské florbalové reprezentace. Jeho výtvory jsou ale k vidění nejen v tuzemsku, ale kromě KHL, EBEL ligy i na akcích národních týmů.

„Dělal jsem helmy do anglické hokejové i florbalové ligy. I do Jihoafrické republiky pro jednoho Čecha, který tam staví haly a s Kanaďany hraje hokej,“ říká Roman Vítek.

S přibývající prací v airbrushové branži nestíhal chodit do svého zaměstnání, a tak se malování pomocí pistole se stlačeným vzduchem začal v roce 2014 věnovat naplno a dodnes ho živí. Do vysněných severoamerických profesionálních soutěží ale zatím neprorazil, i když tam jeho klienti odešli, někteří i velmi nedávno.

„Tam mají kluby smlouvu s nejlepším airbrusherem na světě. Spousta Američanů a Kanaďanů umí perfektně kreslit, ale tenhle Švéd to má perfektně podchycené. Matěj Machovský si ani nevybavil věci v Detroitu a už měl v mailu nabídku na airbrush od něj,“ popisuje konkurenční prostředí.

Vytvořit jeden design helmy Vítkovi trvá třeba 16 hodin, inspiraci hledá všemožně. Nejradši má ale, když se vrátí z běhání a připraví si dva tři návrhy najednou.

Dvouhodinová návštěva Ondřeje Moravce

„Teď hodně odmítám. Mám na rok dlouhý pořadník a občas tam něco vmáčknu. Třeba když biatlonisté dokončí nástřely nových zbraní a je tam třeba volný týden, tak mi navalí pažby a já dělám třísměnný provoz prakticky sám,“ usmívá se.

Začalo to spoluprací s na den přesně stejně starým Ondřejem Moravcem před dvěma lety, který si Vítka vyhledal, a protože bydlel nedaleko, tak ho také poprvé navštívil.

„Z jeho desetiminutové návštěvy byla dvouhodinová návštěva. Zkoušel si florbalovou i hokejovou výstroj, pokreslil mi všechno možné,“ usmívá se Roman Vítek.

Od té doby zdobil pažby skoro celému i širšímu kádru reprezentace. „Michal Šlesingr skáče z letadla, takže tam má orla a siluety dravců, Ondra Moravec chce jednoduché designy, Lea Johanidesová má abstraktní tvary, vločky a je to hodně růžový. A Gabča Koukalová, ta má zajímavé patvary, nedá se to popsat. Vypadá to jako přehozené utěrkou,“ směje se Roman Vítek, přední český airbrusher.

Pažba Ondřeje Moravce ladí s reprezentačním dresem | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík