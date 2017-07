Kreuziger se cítí lépe než na předchozích Tour. V úterní etapě favorizuje Kittela

Přispal si, dopoledne se projel s týmem a dal si kávu. Odpoledne si cyklista Roman Kreuziger zašel na masáž a relaxoval. Nejen jeho v úterý čeká 16. etapa na Tour de France. Český reprezentant se cítí lépe než v předchozích letech. K dobru má navíc zkušenosti z dřívějších ročníků. Puy-en-Valey 12:12 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kreuziger na Tour de France | Foto: A.S.O.

Cyklisté do šestnácté etapy odstartují z pitoreskního městečka Puy-en-Valey. Tedy z Francouzského středohoří, které dá ráz i začátku jejího profilu. Závodníci se vydají na prémiový kopec Cote de Boussoulet, část masivu vyhaslých sopek. Pokud hned tam nebouchnou spurtéři, dočkají se v závěru velké šance na boj o triumf.

Český cyklista Roman Kreuziger si před 16. etapou Tour de France povídal s reportérem Tomášem Kohoutem

„Bude záležet, jak se povede únik. Myslím, že by to mohla být etapa pro Kittela. Posledních sto kilometrů je poměrně rychlých,“ vypočítával v rozhovoru pro Radiožurnál Roman Kreuziger. Na etapové vítězství by podle něj mohli myslet i Matthews, Galopin nebo Colbrelli, jímž by se mohl vydařit únik.

Zmíněný Australan Matthews vyhrál etapu na Tour v sobotu, Galopin předloni. Sám Kreuziger, letos nejlepší Čech na Tour podle výsledků v jednotlivých etapách i celkovém pořadí, ve kterém je šestadvacátý, věří, že se mu pojede už jen lépe. „Ráno jsem měl prvně bolavější nohy, což mě v minulých letech potkávalo dřív. Myslím, že jsem na tom lépe než v předchozích letech,“ řekl.

Jeho výpověď zní slibně, ale největší cyklistickou akci nejede na sebe. V celku Orica dostal za úkol řídit tým na silnici, aby jeho lídr Brit Simon Yates – nyní sedmý – byl co nejvýše v celkovém pořadí a hlavně vezl bílý dres pro nejlepšího mladíka. K tomu Kreuzigerovi na osmé Tour jeho kariéry pomáhají bohaté zkušenosti.

„Člověk ví, kdy si může vzadu odpočinout a kdy je zapotřebí držet se v popředí. To přijde s roky zkušeností,“ uvedl Kreuziger. Nejvíce poznatků má trojnásobný vítěz Tour de France Christopher Froome. Vede i teď. Jenže pouze o titěrných osmnáct sekund před Italem Aruem. Třetí Francouz Bardet jich ztrácí 23.