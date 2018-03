VIDEO: Australský kriketový reprezentant podváděl, důkaz se snažil schovat v kalhotách

Steve Smith a David Warner se vzdali funkcí kapitána a jeho zástupce na zbytek testovacího zápasu Austrálie v Jihoafrické republice. Reagovali tak na tlak australských fanoušků i politiků po nedovolené manipulaci s míčkem.

Během třetího dne přípravného zápasu v Kapském městě kamery zachytily nejmladšího hráče Austrálie Camerona Bancrofta, jak tře míček žlutou páskou, aby zhrubnul. Druhou stranu pak očistil o nohavice.

Když 25letého kriketistu přišli zkontrolovat rozhodčí, rychle hodil pásku do kalhot. Následně byl Mezinárodní kriketovou radou obviněn ze snahy o manipulaci s míčkem zakázanou v pravidlech.

Pod tlakem televizních záběrů Bancroft snahu o manipulaci přiznal s tím, že když viděl své jednání velkoplošné obrazovce, zpanikařil a snažil se důkaz schovat. Řekl také, že se domluvil zkušenějšími spoluhráči v týmu.

„Byla to velká chyba, mluvili jsme o tom. Přišlo nám to jako způsob, jak získat výhodu. Je to poprvé, co se to stalo a už se to nikdy nestane,“ kál se kapitán Steve Smith, jeho zas kamery odhalily, jak svému spoluhráči hrubě nadává.

Původně se nechtěl vzdát funkce kapitána s tím, že „musí pevně sevřít kormidlo“ reprezentace, jenže skandál se rychle rozšířil. Australská sportovní komise (ASC) vyzvala, aby byli z týmu staženi všichni, kdo o podvodu věděli. K situaci se vyjádřil i australský premiér.

„Jsem šokován a trpce zklamán zprávami z Jižní Afriky. Náš kriket je synonymem fair-play, jak mohli být naši hráči takhle zapojeni do podvádění?“ divil se předseda australské vlády Malcolm Turnbull.

Při nadhozech v kriketu je velmi důležitá aerodynamika míčku, hráči ho často různě leští, aby ovlivnili letové vlastnosti, ale používání jakéhokoli cizího předmětu je přísně zakázáno a na podvody je tento sport gentlemanů velmi citlivý.

Případy podvodů nebo pokusů o ně v mezinárodních zápasech jsou však relativně časté, poslední velmi propíraný případ se stal před dvěma lety také v zápase Austrálie s Jihoafrickou republikou, tehdy se ale provili Jihoafričan Francois du Plessis.

Ve zbytku aktuálního testovacího zápasu bude kapitánem Austrálie Tim Paine, který o pokusu nevěděl. Zápas pokračuje za stavu 1:1.

