Kristýna Horská překonala problémy se srdcem i zrakem. Získala zlato a kvalifikovala se na olympiádu

Plavkyně Kristýna Horská z Prahy zaplavala na mistrovství Evropy dokonalý závod. Získala zlato na 200 metrů prsa a navíc splnila limit pro olympijské hry do Paříže a vylepšila svůj vlastní český rekord. Praha 10:24 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna Horská si doplavala pro titul mistryně Evropy a také se kvalifikovala na olympijské hry | Foto: Novak Djurovic | Zdroj: Reuters

Horská je mistryní Evropy. Česká prsařka vybojovala v Bělehradě titul na 200 metrů a to v čase, který jí na poslední chvíli zajistil účast na olympijských hrách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příběh Kristýny Horské, která se přes problémy se srdcem a zrakem dokázala dostat na olympiádu

Horská tím šťastně uzavřela příběh, který se pro ni nevyvíjel vůbec dobře. V minulých letech totiž musela na operaci srdce a loni dočasně částečně oslepla.

Vážné potíže byly spojené s tím, že je nesmírně pracovitá. Trénovala daleko za hranicemi svých možností a její tělo odpovídalo vážnými komplikacemi. Navzdory tomu, že přestala vidět na jedno oko, chtěla Horská loni stejně odjet na mistrovství světa, mluvila o tom její trenérka Petra Škábová.

„Nebylo to s ní jednoduché, protože je hrozná bojovnice. V každé zprávě a v každém telefonátu zaznělo, ‚chci bojovat, chci to zkusit, já chci, já chci‘. Ale tentokrát jsem si hodně dupla já. Myslím, že minulý rok na mistrovství světa neměla odjíždět po operaci srdce, ale ona si to vydupala, protože nechce nic vzdát. Letos i myslím, že jsme zasáhli“ vyprávěla trenérka Horské.

Méně tréninku, více odpočinku

Na podzim si spolu sedly a domluvily se, že česká plavkyně musí přípravu změnit. Musí méně dřít, více odpočívat a doufat, že to bude stačit. Tenhle recept začal fungovat, minulou zimu si doplavala pro svou první medaili v kariéře, bronz na evropském šampionátu v krátkém bazénu.

„Když jsem byla v call roomu, říkala jsem si, pojď do toho, to dáš, zasloužíš si to za všechno, co sis prožila. Nastupovala jsem s tím, že by bylo strašně hezké, kdyby se mi to povedlo,“ radovala se Horská.

Úspěch v zimě ji motivoval. Chtěla ještě jednou na olympijské hry. V šestadvaceti letech tuší, že možná na ty poslední. Jenže limit, který je na její hlavní trati prsařské dvoustovce nesmírně tvrdý, dlouho odolával.

Padl až při úplně poslední možnosti, a to při pátečním finále mistrovství Evropy, kde si Horská doplavala pro své premiérové zlato.

Pohled její trenérky a svazového předsedy Jakuba Tesárka po dohmatu ale jako první mířil k tabuli, na které se objevil čas, který znamenal postup na olympiádu.

„Můj cíl byl hlavně zaplavat limit na olympiádu. Zlato je jen bonus. Tím, že jsem byla odskočená, což jsem cítila už na obrátkách, jsem si víc věřila, víc do toho kopla a začala jim ujíždět. A očividně jsem si i dobře rozložila síly a opravdu jsem nevyhnila. Všechny obrátky vyšly tak, jak měly. Krásně mi to klouzalo. Nejlepší závod v životě,“ řekla mistryně Evropy, která pojede už na druhé olympijské hry. V Tokiu se dostala do semifinále.