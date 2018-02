Krpálek byl v Paříži na prvním letošním podniku bronzový. Musil překvapil pátým místem

Judista Lukáš Krpálek získal na Grand Slamu v Paříži bronzovou medaili. V boji o třetí místo ve váze nad 100 kg porazil v prodloužení Roye Meyera z Nizozemska. Jediným přemožitelem českého reprezentanta byl v semifinále Korejec Kim Sung-min. Blízko medaili byl i Jaromír Musil ve váze do 81 kg, který rovněž došel do semifinále, ale pak podlehl Korejci I Sung-suovi a v boji o bronz světové jedničce Frankovi De Witovi z Nizozemska. Paříž 19:32 11. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek | Foto: Herbert Slavík

Olympijský vítěz z Ria Krpálek se v Paříži představil v akci po dvou měsících a rozjížděl se pomalu. Proti Japonci Juseji Ogawovi mu stačil k postupu taktický výkon a v prodloužení počkal, až dostane soupeř třetí trest za pasivitu.

Ve čtvrtfinále Krpálek svedl vyrovnanou bitvu s Bělorusem Aleksandrem Vachavjakem, ale v prodloužení unavenému soupeři podrazil nohu a povalil ho na záda.

V semifinále už byl nad jeho síly Kim Sung-min, který dokázal Krpálka v polovině zápasu hodit. Sudí sice původní ipon změnil na wazari a pokračovalo se v boji, ale při dlouhém ošetření si Korejec odpočinul a následně zkušeně ubránil snahu českého reprezentanta o tlak. Krpálkovi oplatil prohru z loňské Grand Prix v Číně.

V zápase o bronz Meyer dlouho Krpálkovi odolával a nepouštěl ho do nástupů. Duel opět došel do prodloužení, kde už ale Nizozemci zbývaly síly. První Krpálkův hod ještě sudí po zhlédnutí videa neobodovali, krátce nato ale český reprezentant zaútočil podobně a vybojoval bronz. Z pařížské haly Bercy má už pět cenných kovů. Kromě dnešního úspěchu také zlato, stříbro a bronz ve váze do 100 kg a také bronz z mistrovství světa 2011.

Start po roce a půl

Zatímco s Krpálkovou účastí v bojích o medaile se počítalo, o překvapení se postaral Musil, který se vrací po dlouhém zranění. V Paříži to byl jeho druhý start od října 2016. Zatímco minulý týden v Sofii prohrál hned v prvním kole, tentokrát došel až do semifinále.

V 1. kole porazil v prodloužení na ipon domácího Baptistea Pierra, následně mu stačilo 37 vteřin na to, aby zdolal Portugalce Anriho Egutidzeho. Dobrý výkon korunoval čtvrtfinálovou výhrou po dvou minutách nad Gruzíncem Nugzarim Tatalašvilim.

V semifinále už ale Musil nestačil na I Sung-sua, který po 75 vteřinách duel ukončil vydařenou technikou. O první medaili z Grand Slamu v kariéře se Musil snažil proti světové jedničce De Witovi. Jenže začal velmi opatrně, nasbíral tresty a osm vteřin před koncem ho při snaze o aktivitu soupeř zaskočil vítězným hodem.