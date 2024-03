Čeští judisté zahajují olympijskou sezonu v rakouském Linci. Krpálek bojuje v nejtěžší kategorii

Své souboje v prvním kole mají za sebou všichni čtyři reprezentanti, kteří do rakouského Lince přijeli. Jediný, kdo nepostoupil, byl Petr Mladý, který nastoupil v kategorii do 63 kilogramů. Khusniddin Karimov, tedy rodák z Uzbekistánu s českým občanstvím, zvládl svůj první souboj a čeká ho souboj s Danielem Carginem, který je mistrem světa z roku 2022.

Do druhého kola již postoupil také Adam Kopeckým, který bude bojovat se Slovincem Hergovićem.

Lukáš Krpálek stále bojuje o to, aby se mu jako prvnímu judistovi v historii podařilo kvalifikovat se v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích na olympijské hry.

V Rakousku nastupuje v kategorii nad 100 kilogramů. Krpálek totiž nedávno navážil kilogramů 116, takže automaticky musí do kategorie nad 100 kilogramů. Pro Krpálka je turnaj v Linci takovým „domácím turnajem“ - z Česka je to blízko a má tu velkou fanouškovskou podporu.

Body do olympijské kvalifikace

Dvojnásobný olympijský vítěz chce navíc zopakovat loňský úspěch, kdy rakouský turnaj vyhrál. Pokud by Krpálek turnaj podruhé za sebou dokázal ovládnout, tak by se mu do olympijské kvalifikace připsalo 700 bodů a to by ho katapultovalo k jistotě účasti na hrách v Paříži.

Olympijské zlato v Riu de Janeiro 2016 získal v kategorii do 100 kilogramů. Poté přestoupil do nejvyšší hmotnostní kategorie a o pět let později triumfoval na olympiádě v Tokiu.

Mezi nejtěžšími judisty ještě strávil sezonu 2022, ale začátkem roku 2023 ohlásil návrat do kategorie stovky. V té se v loňském roce stal vicemistrem světa, ale nakonec startoval střídavě v obou kategoriích.