Krpálek si na prvním turnaji v sezoně zajistil olympijskou nominaci. Se závody tak letos může šetřit

Judista Lukáš Krpálek vstoupil do roku 2024 vítězně. Na Grand prix v rakouském Linzi obhájil v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů loňský titul. Mohl se tak radovat nejen ze zlaté medaile, velkého počtu bodů do olympijské kvalifikace, ale také z obrovské podpory českých fanoušků. Linc (Rakousko) 10:24 11. března 2024

„Je to nádherné a mám obrovskou radost. Je to jako na domácí půdě, za to jsem moc rád,“ říká Krpálek.

Poslechněte si reportáž z rakouského Lince, kde Krpálek ovládl tamní turnaj v nejtěžší váhové kategorii

Právě divákům se chtěl odměnit Lukáš Krpálek úspěchem a to se podařilo. Porazil všechny své soupeře, včetně dvou někdejších mistrů světa Gurama Tushishviliho z Gruzie a ve finále i Andyho Grandu z Kuby.

„Lukáš předvedl Krpálka za mlada, byla tam dynamika, dravost i chuť. Byl i natěšený, přece jenom je to první turnaj v roce,“ pochvaloval si trenér Petr Lacina výkony dvojnásobného olympijského šampiona.

Český judista vítězstvím hned na prvním turnaji v roce získal jistotu olympijské kvalifikace v nejtěžší váhové kategorii, klid pro další přípravu a ještě něco navíc.

„Když se zadaří vybojovat medaili, tak ten klid je hned větší. Sice to nebyla tak důležitá medaile co se týče bodů a nominace na olympiádu, ale cítím, že už se netrápím s mladíky. Od prvního kola jsem bojoval s osmnáctiletým, jednomu bylo 22. Předvádí krásné judo a jsem rád, že se mi daří a že nepatřím do starého železa, i když věkem už skoro ano,“ směje se Lukáš Krpálek, který se ještě tento týden vydá na tréninkový kemp do Nymburku s ostrými straty na závodech ale plánuje teď šetřit.

„Olympiáda je hotová a o tom, co bude dál, se povedou debaty. Do her to budou tak jeden nebo dva starty, pak začne příprava,“ říká Petr Lacina. Jedním z těch startů by mohlo být květnové mistrovství světa, kde by se mohl Lukáš Krpálek pokusit poprat o olympijskou kvalifikaci i v hmotnostní kategorii do 100 kilogramů.

