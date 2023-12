Bronz bez boje. Judista Krpálek po odstoupení soupeře obsadil na závěrečném turnaji v Tokiu třetí místo

Lukáši, kdy jste se dozvěděl, že Saito do duelu nenastoupí?

Až těsně před zápasem, když jsem se šel rozcvičovat. Přišel za mnou trenér, že Saito nenastoupí, nicméně jsem se pořád připravoval. Dokud to není sto procent, tak jsem to nechtěl podcenit a být připravený na zápas

Přišel za vámi i Saito?

Ano, trochu mě překvapila jeho reakce. Začal se omlouvat, že do zápasu bohužel nenastoupí. U Japonců ten postoj je jiný, omluví se a řeknou, že je to mrzí. K boji tak bohužel nedošlo, ale medaile tam je. Toho si samozřejmě vážím, těch zápasů mám za sebou spousty. Hezčí pocit by byl, kdybych o ten bronz zabojoval a normálně se pral.

I v předchozích zápasech jste předvedl, že v top formě jste až na konci roku. Zápas, který jste prohrál s Bašajevem i další jsou podle mého pohledu z tribuny výjimečné.

Z toho mám skvělý pocit. Původně jsem tady ani nechtěl startovat, těch turnajů je opravdu hodně. tělo už je unavené a zaslouží si odpočinout. Nakonec musím přiznat, že můj projev byl skvělý a ve všech zápasech se mi pralo dobře, měl jsem nasazení a chuť jít po medaili. Jsem opravdu spokojený, přestože jsem Bašajeva neporazil. Je to další motivace, ale teď si musím odpočinout a potom je potřeba udělat zase maximum, aby pro mě příští rok byl stejně úspěšný, jako ten letošní.

