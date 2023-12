‚Celá hala vám tleská, i když jste proti Japonci.‘ Krpálek v oblíbeném Tokiu ukončil letošní sezonu

„Turnaje v Tokiu mám opravdu rád. Každý zápas je tu pro mě výjimečný, a když se povede vybojovat medaile, tak to je pro mě to nejvíc,“ říká Lukáš Krpálek. Český judista dokázal právě v Japonsku vybojovat nejen olympijské zlato, ale i titul mistra světa a z tamního Grand slamu má kompletní sbírku medailí a některé dokonce v několika provedeních.

„Na turnaje v Japonsku kladu největší důraz, snažím se na ně nejvíce připravit. Když člověk přijde do arény a vidí ji narvanou diváky, tak ho to hodně vezme. I teď, když mě vyhlašovali, tak začala celá hala tleskat, to bylo moc hezké,“ popisuje judista tamní atmosféru.

„Musím říct, že mám rád japonské publikum a Japonci mají rádi i mě, za ty léta co tu startuji a co jsem tu dokázal vyhrát,“ chválí diváky Krpálek.

A to přitom na turnajích většinou Lukáš Krpálek poráží japonské judisty. Na uplynulém turnaji třeba Fujimota a bez boje Saita.

„Několikrát jsem se mohl přesvědčit, že tu fandí více judu než svým závodníkům. Třeba si vzpomenu na finále mistrovství světa 2019, tam dlouho fandili svému Harasawovi. Když jsem začal v zápase dominovat, tak začali více fandit judu. Když jsem udělal nějaký chvat, tak celá hala zatleskala. To je krásné, japonské publikum se snaží fandit sportu,“ chválí dvojnásobný olympijský vítěz.

Srdce Japonců si Lukáš Krpálek získal nejen tím, že nikdy neodmítne žádost o fotku nebo podpis, že se na každého usmívá a klaní se, ale hlavně tím, jak atraktivní judo předvádí. A to i teď na posledním Grand slamu. A přesně tohle před zápasem předpovídal Krpálkův trenér Petr Lacina.

„Doufám, že bude při posledním zápase sezony při chuti. Mohl by to pustit jako starý dobrý Krpálek,“ smál se Lacina.

A jeho slova se potvrdili i po turnaji. „Doslova potvrdil moje slova. Bylo vidět, že jeho příprava byla bez výpadku a měl natrénováno. Bylo to vidět jak v tréninku, tak tady. Sedla mu taktika, a když viděl, že to funguje, tak se mu nalila krev do žil. Byl z toho kvalitní a pohledný výkon,“ hodnotil výkon svého svěřence Petr Lacina.

Lukáš Krpálek v tomto roce vystoupil po páté na stupně vítězů, celkově už z velkých světových akcí posbíral úctyhodných 51 medailí a to v tomto výčtu chybí dalších šest z mistrovství Evropy.

