Krpálek po triumfu vyhlíží souboj se suverénním Rinerem. 'Šance ho porazit je malá,' tuší český judista

Už třetí titul mistra Evropy v kariéře slaví Lukáš Krpálek - ovšem poprvé po přestupu do nejvyšší hmotnostní kategorie nad sto kilogramů.

„S tím jsem do téhle váhové kategorie šel, že bych chtěl dosáhnout něčeho podobného, jako se mi povedlo ve váze do sta kilogramů,“ říká spokojený Krpálek.

Kategorii do sta kilogramů Krpálek naprosto ovládl. Kromě mistrovství Evropy zvládl vyhrát i světový šampionát a v roce 2016 také olympijské hry. Zopakovat takový hattrick o váhu výš je podle trenéra Petra Laciny takřka nemožné.

„Nemožné, ale já si o některých jeho výsledcích myslím, že jsou nemožné, že to prostě nejde, a on to stejně dokázal. Tenhle triple udělat ve stovce i v plusce, to fakt nejde. Ale Krpálek by to dokázat mohl," říká Lacina.

První krok udělal Krpálek na mistrovství Evropy v Tel Avivu. Tři ze čtyř zápasů včetně finále vyhrál před časovým limitem a po vítězství mu tleskala zaplněná hala.

Na šampionátu ovšem chyběl nejlepší judista současnosti Teddy Riner, který každý rok obráží jen pár turnajů. Osm let neporažený Francouz a desetinásobný mistr světa bude největší překážou za ovládnutím kategorie nad sto kilogramů, tuší i Krpálek.

„Pro mě to je pan judista. Můžu do toho samozřejmě dát maximum, můžu se na něj maximálně připravit, můžu dát maximum do zápasu proti němu, ale přesto vím, že šance porazit ho je malá. Musíme stát pořád nohama na zemi a koukat na to, co on dokázal. Ale neříká se pro nic za nic, že se každý dá porazit, a já do toho dám všechno,“ říká Krpálek.

Podle trenéra Laciny se musí Krpálek ještě zlepšit, aby Rinera mohl porazit.

„Myslím si, že dneska by ho neporazil. Na to musí být nařezaný. Normálně mívá 116 až 118 kilo, teď má 112 kvůli nemoci, antibiotikům a bolavým žebrům, kvůli kterým nemohl ani posilovat,“ vysvětluje Lacina.

Mistrovství světa, které Riner nevynechá, pokud bude zdravý, hostí v září Baku.