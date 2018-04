Krpálek se představí před domácím publikem, Praha bude v roce 2020 hostit mistrovství Evropy v judu

Mistrovství Evropy za dva roky bude pro judisty generálkou před olympijskými hrami v Tokiu, kde bude Lukáš Krpálek bojovat o druhou zlatou medaili po triumfu v Riu de Janeiro v roce 2016. V sobotu se stal v Tel Avivu potřetí v kariéře mistrem Evropy.



„Potvrzeno. Evropská unie juda vybírala pořadatele z několika kandidátů a máme pro vás dobrou zprávu. Mistrovství v roce 2020 zažijete na vlastní kůži v Praze," uvedl na sociálních sítích Český svaz juda, který v boji o pořadatelství porazil mimo jiné Srbsko a Rumunsko, odkud pochází první muž světového juda Marius Vizer.

VIDEO: Tresty, ippon v prodloužení a dvě vítězná držení. Podívejte se na Krpálkovu cestu za zlatem Číst článek

Evropský šampionát se do české metropole vrátí po 29 letech. Český svaz juda dostal v březnu od vlády příslib finanční podpory ve výši 45,5 milionu korun na pořádání turnaje, což byla hlavní podmínka kandidatury. Příští rok má svaz dostat na přípravu mistrovství asi 5,2 milionu korun a zbylou částku v roce 2020. Zbylé náklady zajistí svaz z příjmů od národních federací účastnících se mistrovství, partnerů a z vlastních zdrojů. Šampionát má stát celkem 66,5 milionu korun.



„Garance vlády byl klíčový krok, bez toho bychom se nemohli přihlásit. Jsem velmi šťastný a spokojený a chtěl bych poděkovat ministerstvu (školství mládeže a tělovýchovy) a vládě, že se takhle postavily ke sportu," řekl předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.



„Realizace této významné sportovní události v Praze se určitě pozitivně promítne v návštěvnosti akce zahraničními turisty. Rovněž s ohledem na úspěchy našich reprezentantů v posledních letech předpokládáme velký zájem české sportovní veřejnosti a v neposlední řadě zvýšení popularity juda," řekl v březnu při udělení podpory ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.



„Hrozně bych si přál, abych během své kariéry startoval na mistrovství Evropy v Praze. Kdyby to vyšlo právě v olympijském roce, tak by to bylo nejvíc, co bych si mohl přát,“ říkal během týdne olympijský vítěz a teď už trojnásobný mistr Evropy Lukáš Krpálek.

Česko dosud hostilo evropský šampionát jen v roce 1991. Od té doby Praha pořádá Evropský pohár, v němž se každý rok střídá mužská a ženská kategorie. V příštím roce bude mistrovství Evropy v Minsku.