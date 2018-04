Krpálek už rok neodjel z turnaje bez medaile. Na mistrovství Evropy však nemíří zdravotně zcela fit

Po zlaté olympijské medaili z Ria se posunul do vyšší hmotnostní kategorie, Lukáš Krpálek už více než rok nezažil turnaj, na kterém by skončil bez medaile. Česká judistická jednička má velké cíle i na mistrovství Evropy v Tel Avivu, i když ani tam teď necestuje úplně zdravý. Praha 12:55 25. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek (vlevo) | Foto: ČTK

Krpálek po vítězství na olympijských hrách v Riu přestoupil do nejvyšší hmotnostní kategorie nad sto kilogramů. A jen jednou - loni v únoru - v ní skončil pod stupni vítězů.

„Je to vynikající, já jsem s tím hrozně spokojený a doufám, že to takhle bude pokračovat,“ řekl Krpálek na tiskové konferenci.

Sérii úspěchů může protáhnout na mistrovství Evropy, které od čtvrtka pořádá Tel Aviv. Na šampionátu bude obhajovat loňský bronz, ale turnaj už v minulosti také dvakrát vyhrál.

„Vždy odjíždím na všechny závody s tím, že bych tam chtěl nechat maximum. Chtěl bych si odvést medaili, což bude platit i tentokrát. Určitě chci minimálně obhájit bronzovou. Doufám, že budu odjíždět s tím, že jsem na té žíněnce ze sebe nechal všechno,“ vysvětluje Krpálek.

Trenér Petr Lacina ovšem upozornil, že Krpálkovu přípravu narušilo množství zranění a nemocí. Některé zdravotní problémy omezují nejlepšího českého judistu i teď - třeba naražená žebra nebo pohmožděný prst na noze. Reprezentační kouč to ovšem bere s humorem.

„Jak já říkám ze srandy, když není ve formě, tak je ‚až‘ třetí, no a když ve formě je, tak vyhrává,“ usmívá se trenér Lacina.

Na mistrovství v silné sestavě

Sám Krpálek na sobě cítí, že se zdravotně dává v posledních dnech dohromady.

„Každý den cítím, že se to lepší. V minulém týdnu jsem skoro nemohl chodit a teď je to dá se říct dobré. Zranění je víc, ale snad to nejsou taková, která by mě vyloučila z toho, abych nastoupil,“ dodal český judista.

Krpálek se na mistrovství Evropy představí v sobotu. Na šampionátu nastoupí i další čtyři čeští zástupci - David Klammert, Jiří Petr, Jaromír Musil a Pavel Petřikov, který jako jediný bude startovat hned první den ve čtvrtek.