Mistr světa v mushingu je z Hradce Králové. Kryštof Spilka a pes Sonny vyhráli v kategorii skijöringu

Česko má dalšího mistra světa. Zlato si totiž z letošního únorového mistrovství světa v mushingu v Norsku přivezli Kryštof Spilka z Hradce Králové a jeho tříletý pes Sonny, kteří obstáli v obrovské konkurenci severských závodníků a ovládli kategorii skijöringu s jedním psem, což obnáší sprint na 15 km. Hradec Králové 20:25 25. června 2025

Mushing, neboli závod se psím spřežením, je populární hlavně v severských zemích. Své zástupce má ale i v Česku. Vedle Jany Henychové, která jako jediná z Čech absolvovala tři nejtěžší evropské longové závody, se mu věnuje třeba také Kryštof Spilka z Hradce Králové. Čerstvý mistr světa z kategorie skijöringu byl hostem Českého Rozhlasu Hradec Králové.

Blahopřeji k titulu mistra světa.

Moc děkuji. Byl to pro mě největší úspěch z toho, co se mi zatím podařilo. Se Sonnym závodím od jeho jednoho roku, začínali jsme trénovat na koloběžce, protože jak je pes mladý, tak je fajn s ním jezdit nějakou pomalejší kategorii. Od prvního závodu jsme všechno vyhrávali, takže jsme pak vyhráli na koloběžce i mistrovství světa.

Máme dvě federace, takže jedno mistrovství bylo v Německu na koloběžce a potom jsme vyhráli ještě ve Španělsku stejnou sezonu. Pak jsem si řekl, že další rok vyzkoušíme novou kategorii, protože je rychlejší. Závodili jsme na kole a vyhráli mistrovství Evropy ve Finsku a předtím všechny české závody.

A říkal jsem si, že největší troufalost a zážitek bude zkusit se připravit i na zimní mistrovství. Zkusit to na sněhu. Mistrovství se navíc konalo v Norsku, kde je to všechno takové pohádkové, co se týká zimy. A povedlo se nám to.

Se Sonnym jezdíte na koloběžce a na kole. To znamená, že on vás táhne a vy jedete?

Ano. A na lyžích já jako lyžař jedu bruslařským, volným stylem a mám na sobě speciální sedák. Jsem spojený se psem pružným vodítkem, on má na sobě postroj a táhne mě.

Jak dlouhé jsou tratě?

Na lyžích je to od 12 do 15 km. Na tom mistrovství se snaží držet vyšší hladiny, co jsou přípustné v našich řádech, takže to bylo 15 km. A bylo to krásné i hrozně rychlé. Jak člověk lyžuje sám, tak se s tím psem projede ještě daleko rychleji.

Výběr psa

Představme vašeho parťáka Sonnyho. Není to husky, jak bývá běžné, co se týče tohoto sportu, a jak by možná někteří v mushingu očekávali.

Sonny je evropský saňový pes. Nejvíc se podobá německému ohaři, ale je křížený i s pointrem a chrtem. Je to takový krátkosrstý atlet. Tím, jak se ti psi kříží, ti nejrychlejší, tak se postupně stává, že téměř nemají srst.

Nejsou holí, ale prostě srst neběhá, takže je zbytečná. Sonny má tedy velmi krátkou a ne úplně hustou srst, je svalnatý, má dlouhatánské nohy a je moc hodný i pro běžný život. Povahu má skvělou, lovečtí psi to tak mají. Mají rádi lidi a rádi poslouchají, rádi spolupracují. A je to teď i mistr světa.

Kde se u vás vzala láska k psům a k tomuto sportu?

Já to mám spojené přímo s tímto sportem, protože má sestra kdysi chtěla nějakého pejska a šla na to dost složitě, hledala na internetu a narazila na inzerát jednoho mushera, který skončil v době, kdy ještě měl relativně hodně mladých psů. Ona za ním dojela a on jí jednoho psa dal. Já jsem pak s ní jel ty mushery navštívit a vyfasoval jsem dalšího psa. Ale to už byl pes, který tři roky závodil.

Já jsem ovšem neměl v úmyslu s ním závodit. Ale potom, když jsem ho měl doma, ležel na gauči, koukal jsem na něj a říkal si, ty se chlapče asi trošku nudíš. Tak jsem těm musherům zavolal a zeptal se, jak se ten sport vlastně dělá. A od roku 2013 jsem se tím začal zabývat.

Kolik máte psů? Dva?

Já se snažím mít vždy dva psy, protože bydlím v bytě. Mám jednoho staršího a druhého mladšího. Takže teď mám Ripleyho téměř desetiletého a Sonnyho, šampiona, který zatím vše vyhrál. Oba jsou to evropští saňoví psi.

Jak se vybírá ze štěňat takový šampion?

To je velice zajímavé, prostě je to úplná loterie. Samozřejmě jsme tam jeli s manželkou a koukali se na štěňátka, jak si hrají, jak vypadají, jak se chovají. A Sonny byl tip manželky, byla to naše druhá volba. První volbu nám sebral majitel krycího psa, takže na nás zbyl Sonny.

Z Norska jste tedy přivezl světový mistrovský titul v kategorii skijöringu. Čekal jste, že to takto dopadne? Protože to snad byly vaše první letošní závody na sněhu.

Jasně, protože v Česku, jak je tepleji, bývá sníh jen na hřebenových partiích hor. My na závody potřebujeme nějaké zázemí pro zaparkování a rozbalení takzvaného stake-outu, kde jsou psi ustájeni. Takže v Česku žádný závod nebyl. Ale pilně jsme se připravovali zejména v Orlických horách a maličko i v Krkonoších. A pak jsme jeli rovnou na mistrovství do Norska. Takže žádná závodní zkušenost. Sonny je mladý, takže jsem s ním na lyžích jel jen jeden zkrácený závod v Krkonoších. Tedy mistrovství světa pro nás byla premiéra. A hodně dobrá.

Sport je stále amatérský

Jinak se vyvíjel samotný mistrovský závod?

Závod jsem jel v takové své bublině. Startovali jsme se Sonnym na konci startovního pole a jeli jsme prostě na maximum. Sonny byl tak dobře připravený, že v prvním kole jsem se místy musel i jen vézt, protože to jelo tak rychle, že jsem nebyl schopný pomáhat, abychom ještě zrychlili.

Míjel jsem diváky i své české kolegy, ale vůbec jsem je nevnímal a nebyl jsem schopen z jejich tváří rozluštit, jak na tom jsme. Ale když jsme najížděli v druhém kole do posledního stoupání, tak tam nějaká Švédka říkala „you lead“, „vedeš“. Tak se mi rozklepaly nohy, ale říkal si, co blbneš? Vždyť sis to přál vyhrát, tak zaber. Po několika vteřinách jsem se srovnal a ještě jsem do posledního kopce dal všechno. Věděl jsem, že ve sjezdu už Sonny nemá konkurenci. Takže jsem vyjel kopec, sjeli jsme dolů a dole už na nás čekala kamera a rozhovor.

Co na to říkali Seveřani, kteří mají pochopitelně mnohem lepší podmínky pro trénink?

Byli moc přátelští, gratulovali mi i ti největší soupeři, kteří do té doby vyhráli prakticky všechny závody v Norsku. Čekali na mě v cíli a pogratulovali mi. Překvapilo mě, že druhý den, když jsme nastoupili do kombinace, tak už se na mě neusmívali. Soustředili se na sebe a chtěli znovu vyhrát.

Závod v kombinaci, to byla pro nás ještě větší premiéra, protože to je složité, závodí se se sáňkami, který se v polovině závodu odpřahají. Je to složité na koordinaci a spolupráci se psem. Takže tento závod se nám nepodařilo dokončit, tam jsme to těm Norům zase nechali. Aby si na tom svém mistrovství také odvezli medaili.

Měli jste i čas si trochu užít Norsko?

Bylo to hodně o tom závodění. Ten sport, i když je úplně amatérský, tak se hodně profesionalizuje. Jeli jsme tam sice s nějakým časovým předstihem, ale já jsem si najížděl trať sám i se Sonnym, připravili jsme si mazání lyží, jaké bude nejvhodnější, ladil jsem všechny možné detaily. Ono to vypadá, že jsem tam byl pět dní dopředu, ale vlastně jsem se vůbec nezastavil.

Co vás čeká teď? Úspěšná zimní část sezony je za vámi, budete teď závodit na kole nebo na koloběžce?

Budu závodit. Letos bude mistrovství světa jedné z federací v Pardubicích v první půlce listopadu, tam plánuji závodit na kole. A pak na mistrovství republiky tady v Bělči na koloběžce.

Mezitím budou v létě nějaké tréninky. Už jsme začali s přípravou. Protože jsem amatér, tak abych s tím nestrávil moc času, tak se snažím celou přípravu absolvovat se psy. Takže teď třeba plaveme tady pod okny budovy rozhlasu pravidelně každý den v Labi. Diváků máme vždy spoustu.