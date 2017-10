Krytá hřiště, posilovny, škola. Do akademie v Salzburgu se jezdí učit i čeští trenéři

Sportovní laboratoř - i tak se dá nazvat akademie pro mladé hokejisty a fotbalisty v rakouském Salzburgu. Do míst, kde mají vlastně ještě děti veškerý komfort, vyrazil Top Team Českého olympijského výboru, aby se inspiroval. V akademii k tomu měl i českého průvodce. Reportáž Salzburg 12:08 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Red Bull Academy v Salzburgu | Foto: Sebastian Marko | Zdroj: Red Bull Content Pool

Šest fotbalových hřišť, jedno kryté, dvě ledové plochy, několik posiloven, kromě toho třeba i wellness, sauna a vířivky, ale také ubytování přímo v akademii, k tomu napojení na školu, vzdělávání a komunikaci s rodinou. Tak funguje sportovní akademie v rakouském Salzburgu.

„Začali jsme setkání personálními otázkami. Co dělá tvůj bratr? A co rodina, odkud jste? Když to pak děti řeknou doma, rodiče se diví a jsou rádi, že se někdo zajímá nejen o sportovní stránku, ale o dítě, o jeho rodinu. Pak si navzájem více důvěřujeme,“ vysvětluje Radiožurnálu ředitel rozvoje akademie Niklas Hede.

A v Salzburgu jdou ještě dál, v areálu je něco, čemu se dá říkat laboratoř. Odběry krve u hokejistů probíhají třeba i během těžkého tréninku. Kapičku si vezmou po každém sprintu z ušního boltce a teenager pak jde znovu bruslit.

Kromě klasických testů na rotopedu jsou tu i psychotesty. V malé místnosti během návštěvy reportéra Radiožurnálu seděl chlapec, který měl na bílé obrazovce jen černé tečky.

„Psychologický test se zaměřuje na koncentraci, očekávání, počet chyb ve stresových situacích. Ještě dál jdeme, když jde o hráče po otřesu mozku. Když se má vrátit do tréninku, porovnáváme jeho čísla s obdobím před zraněním. A zapojit se může pouze, kdo je na tom stejně, jako byl. Nedáváme jen na pocity,“ říká doktor Markus Klein.

Akademie v Salzburgu stála celých 60 milionů eur, v přepočtu na koruny přes miliardu a půl, podle vedení si na sebe zařízení už vydělalo především díky fotbalovým odchovancům.

Se zaměřením na sport se snoubí i důraz na vzdělání a výsledky ve škole. „Berou sportovce nejen jako objekt, do kterého perou sportovní dávky, ale i jako člověka, který se musí rozvíjet po duševní stránce. Mají tu myšlenku: 'Když nebudeš mít v pořádku školu, nebudeš sportovat.' Myslím, že to je docela důležité,“ všímá si sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Do Salzburgu přijel se skupinou z Top Teamu, dlouhodobého projektu na podporu nejlepších českých sportovců.

„Tento 'zájezd' byl zaměřen na týmové sporty a myslím, že řadu těch věcí půjde použít i v házené, basketbalu, volejbalu. Je jedno, jestli jsou z fotbalu nebo z hokeje,“ říká Martin Doktor.