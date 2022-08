Sainz pojede v Belgii z pole position. Kvalifikaci vyhrál Verstappen, ale po penalizacích odstartuje 15.

Verstappen na okruhu ve Spa-Francorchamps potvrdil nadvládu v sezoně a kvalifikaci vyhrál s náskokem šesti desetin sekundy před Sainzem. Pilot Red Bullu už však předem věděl, že po překročení povolených výměn motoru se startovním pořadím propadne.

Audi bude od od roku 2026 dodávat motory ve formuli 1. Na konci letošního roku oznámí, kterému týmu Číst článek

Vedoucí jezdec šampionátu nakonec odstartuje z 15. místa. Hned za něj se postaví jeho největší rival v boji o titul Charles Leclerc z Ferrari, jenž dnes skončil čtvrtý, ale i on byl potrestán za výměnu motoru.

„Kvalifikace byla skvělá, jen jsem musel s ohledem na start z chvostu dávat pozor na pneumatiky,“ citoval server BBC Verstappena, který navzdory trestu věří v úspěch. „S takovým autem by byla ostuda nebýt na pódiu,“ prohlásil.

Sainz z prvního místa odstartuje podruhé v kariéře, premiérovou pole position si pilot Ferrari zajistil v červenci v Silverstonu. Vedle něj se do první řady postaví Sergio Pérez z Red Bullu.

„Z pole position mám radost, ale kazí mi ji ztráta na Maxe,“ řekl Sainz. „Musíme přijít na to, proč je Red Bull tady tak rychlý. Je to záhada a je otázka, co to udělá se závodem,“ dodal.

Festival penalizací

K výměně motoru před závodem v Belgii sáhlo hned několik jezdců včetně dnes pátého Estebana Ocona z Alpine. Do druhé řady se tak posunuli jeho týmový kolega Fernando Alonso a Lewis Hamilton z Mercedesu.

Skvělou kvalifikaci odjel Alexander Albon. Monopost Williamsu má jednu z nejvyšších maximálních rychlostní z celého startovního pole, což je na okruhu ve Spa s dlouhými rovinkami klíčové. Albon své výhody dokázal využít a i díky penalizacím několika jezdců před ním odstartuje do závodu ze šesté příčky.

Nedělní závod v Belgii po tradiční měsíční letní přestávce odstartuje v 15:00. Verstappen vyhrál osm z dosavadních třinácti závodů a průběžné pořadí před Leclercem vede o 80 bodů.