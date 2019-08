Třikrát startoval na olympiádě, teď se Květoslav Svoboda věnuje ve Znojmě výchově mladých plavců

Třikrát jako plavec startoval na olympijských hrách. V roce 2004 byl dokonce Květoslav Svoboda v Aténách vlajkonošem české výpravy. Před sedmi lety se ale s profesionální kariérou rozloučil. Na vrcholu a s přáním si od tvrdé dřiny přeci jen odpočinout. Znojmo 16:41 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květoslav Svoboda v roce 2008 | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Profimedia

Plavecké bazény opouštěl nejen jako trojnásobný účastník olympijských her. Může se pochlubit evropských titulem, stříbrem z mistrovství světa nebo šestačtyřiceti českými seniorskými rekordy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Třikrát jako plavec startoval na olympijských hrách. Dnes se Květoslav Svoboda věnuje ve Znojmě výchově mladých plavců. Více si poslechněte v reportáži Pavla Petra

„Samozřejmě jeden z levelů byl rok 2012 a to, že jsem nejel na svou čtvrtou olympiádu. Ten level tam mám nastavený, že mě to nějakým způsobem srazilo dolů. Za druhé byla na cestě dcera, a jelikož jsme tady ve Znojmě známí tím, že trávíme hodně času na soustředění, takže mimo Znojmo, jsem tady nebyl pět, šest, sedm měsíců,“ popisuje Radiožurnálu Květoslav Svoboda důvody, kvůli kterým ve třiceti letech ukončil plaveckou kariéru.

Je přesvědčený, i s odstupem času, že pro odchod zvolil ideální čas. „Opravdu na vrcholu, na té špičce. Pak už by se to lámalo, nevěděl bych, jakým způsobem z toho ven. Nějak mě k vodě nic netáhlo. Opravdu jsem končil tím, ne že by mě to nebavilo, ale chtěl jsem si od toho opravdu upřímně odpočinout,“ vysvětluje.

Jako trenér působí ve znojemském klubu | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

Úplně bez plavání ovšem nezůstal. Pořád dál a dál připravuje v rodném Znojmě plavecké kempy pro talentovanou mládež. Dohlíží na osm desítek dětí. Na vrcholový sport mu zůstaly vzpomínky. Nechybí mu ale.

„Ne, vůbec. Skočím si s nimi do vody dvakrát, třikrát týdně, zaplavu si, ukážeme si spoustu věcí. Tohle mi nechybí. Samozřejmě když bude pohoda, když tam k tomu bude prostor, tak si vyzkouším nějakou dálku, dám si s dětmi štafetu nebo něco takového,“ popisuje.

Navíc jako trenér působí právě ve znojemském klubu. Spolupracuje s legendárním Jiřím Kyněrou. „Pod trenérem, který mě vychoval, který má fantastickou cestu a má svůj systém, který by se mohlo učit spoustu jiných oddílů po republice i po světě, protože vychoval šest olympioniků jenom tady v tom znojemském starém bazénu, který máme tady nahoře ve městě. Teď v tom chceme pokračovat, jedeme v tom spolu. Máme tady další nadějné plaváčky a věřím, že budeme vychovávat další. Jdeme tou cestou,“ vysvětluje.

Další zastávkou na té cestě může být pro bývalého úspěšného reprezentanta třeba pozice reprezentačního trenéra. Zatím takovou možnost odmítá.

Dnes se Květoslav Svoboda věnuje ve Znojmě výchově mladých plavců | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

„To si nemyslím, že je aktuální. Učím se od dětí. Každý den je to pro mě takové trenérství, je to pro mě samostatná výuka. Nepovažuji se za trenéra, ale opravdu se učím jak od starších chlapů, tak od dětí, které mě vtahují zpátky do toho, co jsem uměl já, a do toho, co jim umím předat, protože jsem si to všechno prožil,“ říká Květoslav Svoboda o své plavecké současnosti.