Kvůli vodnímu lyžování zamířil do Ameriky. Teď je ze Sedlmajera profesionál i mistr světa

Adam Sedlmajer se na Světových hrách neolympijských sportů postaral o jednu ze dvou zlatých českých medailí. V Americe, kde žije, patří mezi přední světové vodní lyžaře. Několikrát ovládl evropský i světový šampionát. Zároveň ale nezapomíná pomáhat svým následovníkům. Vratislav 13:39 29. července 2017 Adam Sedlmajer s vodními lyžemi na skoky do dálky pózuje na břehu Odry v polské Vratislavi. | Foto: Jakub Kanta

„Vodní lyžování jsem si poprvé vyzkoušel na dovolené v Chorvatsku. Chytlo mě,“ popisoval v rozhovoru pro Radiožurnál Sedlmajer. „Po návratu domů jsem vyhledal klub vodního lyžování v Neratovicích a od té doby se tomuto sportu věnuji,“ dodal. Psal se rok 1995 a rodákovi ze středočeského městysu Lázně Toušeň bylo osm let.

S přibývajícím věkem byl juniorskému mistrovi světa český rybníček malý a tak zamířil za oceán. Nejen kvůli tomu, že v USA sídlí většina firem vyrábějících vybavení pro vodní lyžování. „V roce 2006 jsem dostal díky vodnímu lyžování stipendium na škole v Louisianě. Po šesti letech jsem se přesunul na Floridu, kde jsem se snažil stát profesionálem,“ uvedl.

Sen si splnil. Od té doby vyhrál univerzitní mistrovství Spojených států, pak dvakrát ovládl mistrovství světa a několikrát také šampionát starého kontinentu. „V USA jsem se o vodním lyžování naučil hrozně moc. Sám jsem schopen i lyži vyrobit, případně přesně výrobci sdělit, co potřebuji. Tyhle vědomosti u nás zatím nejsou,“ přiznal Sedlmajer.

Návrat domů odkládá

Třicetiletý Čech momentálně, stejně jako jeho krajan Martin Kolman, žije a trénuje v Orlandu – mekce vodního lyžování. DO Čech se moc často kvůli nabitému kalendáři závodů nedostane. To mu ale nebrání domácí scénu nejen přes internet prostřednictvím výsledků sledovat.

„V dubnu za mnou jezdí pár dětí z Česka trénovat. Mám tak možnost podílet se na rozvoji mládeže, která snad na naše úspěchy dokáže navázat,“ řekl Sedlmajer. Když do zámoří odcházel, plánoval se po skončení kariéry vrátit do Čech, což se lehce a příjemně zkomplikovalo. „V prosinci jsem se oženil s Američankou. Čekáme prvního potomka, takže zatím to na návrat moc nevypadá,“ usmíval se Sedlmajer.

Jeho manželkou je přední světová vodní lyžařka Alex Lauretanová, nyní Sedlmajer.