Bez platu a nároku na dovolenou. Plavecká rozhodčí z JAR dala výpověď, aby mohla na šampionát do Koreji

Debbie Petersonová pochází z Jihoafrické republiky a jak sama říká, okolo plavání se pohybuje už 21 let. Tedy od chvíle, co začala plavat její dcera a ona ji vozila na tréninky. A protože na závodech chyběli rozhodčí, stala se jednou z nich. Pracovala na sobě a teď letí jako sudí na svůj první světový šampionát.

„Nemůžu tomu uvěřit a jsem opravdu nadšená. Máme v Jihoafrické republice spoustu rozhodčích a zrovna mě vybrali. Asi mi hodně pomohlo, že pravidelně jezdím na školení Mezinárodní plavecké federace,“ říká Radiožurnálu s nadšením Petersonová už na letišti v Soulu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co jste schopni udělat pro to, abyste byli na mistrovství světa? Třeba plavecká rozhodčí Debbie Petersonová kvůli tomu dala výpověď v práci, jen aby mohla jet na plavecký šampionát do Jižní Koreje. Natáčel s ní Martin Charvát

Být plaveckým rozhodčím v Jihoafrické republice znamená vyhradit si víkendy kvůli něčemu, za co má jen dobrý pocit. A ani mistrovství světa není něco, kvůli čemu by zbohatla – spíše naopak.

„Nedostáváme plat. Mezinárodní plavecká federace nám jen zaplatí dopravu a ubytování, plus k tomu dostáváme poukázky na jídlo. Ale pořád si na to musím vzít v práci volno. To mi teď šéf nechtěl dovolit, tak jsem řekla: ‚Fajn, tak končím.‘ Proto to pro mě teď tolik znamená, protože se nemůžu jen tak vrátit. V tuhle chvíli jsem vlastně nezaměstnaná,“ popisuje.

V plavání se řeší spíše časy než umístění, říká Seemanová před startem světového šampionátu Číst článek

„Ale to nevadí, vždycky je co dělat. A když k vám po závodě přijdou závodníci a poděkují, máte skvělý pocit, že jste udělali něco hezkého.“

Podle Debbie Petersonové je hlavní zásadou plaveckých rozhodčích hlásit pouze stoprocentní chyby, o kterých není pochyb. Ale když někdo chybuje, bude jí prý jedno, jestli to byla světová hvězda, nebo reprezentant Palau.

„Jednou si vedle mě sedla moje dcera a ptala se: Taky bys mě, mami, diskvalifikovala? Řekla jsem jí, že ano. Pokud by udělala něco špatně, tak ano. Proto jsme ostatně rozhodčí,“ usmívá se Petersonová bez velkých starostí, že kvůli mistrovství světa dala v práci výpověď.