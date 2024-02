Lakers při výhře nad New Orleans 139:122 nastříleli 87 bodů za půli. Jde o druhý nejlepší počin historie

Basketbalisté Los Angeles Lakers vyhráli v NBA nad New Orleans 139:122, když zápas rozhodli už v první půli. V té nastříleli 87 bodů, což je druhý nejvyšší počet bodů v klubové historii za úvodní dvě čtvrtiny. V roce 1987 dali ještě o dva body více. Výhru slaví i Boston, který doma zdolal Washington 133:129 a potvrdil tak první místo v soutěži. V Západní konferenci Denver prohrál se Sacramentem 106:135. Video Los Angeles 9:02 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LeBron James zapsal v zápase proti New Orleans 21 bodů | Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V první čtvrtině ještě New Orleans drželo s Lakers krok, jenže ve druhé části ofenziva Lakers explodovala a 51 body vyrovnala klubový rekord v počtu bodů za čtvrtinu. Mimo jiné k tomu pomohlo devět trojek. D'Angelo Russell z toho dal 16 bodů.

Lakers si tak vybudovali dvouciferné vedení a už nepustili New Orleans před sebe. Russell, o kterém se spekulovalo, že by mohl být vyměněn, nakonec nasbíral 30 bodů. Všichni hráči základní sestavy však měli přes 20 bodů. LeBron James k 21 bodům přidal i 14 asistencí.

Obrat Bostonu

Boston měl s Washingtonem nečekané starosti, ale přestože nakonec vyhrál nad druhým nejhorším týmem soutěže jen o čtyři body, měl koncovku pod kontrolou. Washington v poločase vedl, jenže ve třetí čtvrtině prohrál 16:36 a nabral dvouciferné manko. To se sice snažil v koncovce smazat a dotáhl se na čtyři body, ale Boston trestnými hody výhru uhájil. Jayson Tatum k tomu přispěl 35 body, Kristaps Porzingis přidal 34 bodů a 11 doskoků.

Jokič neodvrátil porážku

Sacramento dalo zapomenout na předchozí nepovedené výkony a zcela přehrálo favorizovaný Denver, když postupně vedlo až o 32 bodů. Domantas Sabonis k tomu přispěl 17 body, 17 doskoky a 10 asistencemi. Byl to pro něj už šestnáctý triple double sezony, čímž se dostal na první místo této statistiky před soupeře Nikolu Jokiče. Ten neodvrátil porážku ani 23 body.

Další prohra pro Charlotte

Aktuálně nejhorší formu v soutěži má Charlotte, které prohrálo už desátý zápas v řadě. S Milwaukee zcela propadlo a prohrálo 84:120. Jasno bylo už v poločase a ve druhé půli už Milwaukee mohlo šetřit své opory. Damian Lillard přesto nastřílel 26 bodů. Pro trenéra Bucks Doca Riverse to bylo už 1099. vítězství kariéry v základní části, čímž se dostal na osmé místo historické tabulky trenérů před Larryho Browna.

„Trenér nás namotivoval a soupeře jsme předčili naší fyzičností. Chtěl po nás, ať ukážeme, jaký jsme tým. Tak jsme to ukázali,“ řekl Lillard. Philadelphia se bez zraněného Joela Embiida dál trápí a prohrála s Atlantou 121:127. Nepomohly ani nové posily Buddy Hield a Cameron Payne, kteří dali shodně po 20 bodech. Atlantu táhl Trae Young s 37 body a 12 asistencemi.