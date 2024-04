Lakers si v předkole vybojovali postup do play off, kde je čeká Denver. Golden State končí

Basketbalisté Los Angeles Lakers vybojovali postup do play off NBA, když v předkole zvítězili na palubovce New Orleans 110:106. V osmifinále je tak čekají obhájci titulu z Denveru, se kterými v minulé sezoně vypadli v semifinále. Sezona naopak skončila pro Golden State, kteří vysoko prohráli v Sacramentu 94:118. Sacramento se nyní utká s New Orleans o poslední postupové místo v Západní konferenci. New York 8:38 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Los Angeles Lakers vybojovali postup do play off NBA, když v předkole zvítězili na palubovce New Orleans 110:106 | Foto: Stephen Lew-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

New Orleans přitom začalo proti Lakers dobře a vedlo už o 10 bodů, ale hvězdný tým v čele s LeBronem Jamesem postupně od druhé čtvrtiny začal přebírat kontrolu nad zápasem a utekl až na rozdíl 18 bodů. Jenže Pelikáni se nevzdali a pod taktovkou skvěle hrajícího Ziona Williamsona a jeho 40 bodů dokázali ve čtvrté čtvrtině manko dohnat a čtyři minuty před koncem srovnat na 93:93 dunkem právě Williamsona.

Hvězda Pelikánů vzápětí ještě jednou srovnala, jenže následně si Williamson poranil stehenní sval a tři minuty před koncem zamířil ze hřiště rovnou do šatny. Naštvaně při tom hodil ručníkem.

New Orleans se i bez něj snažili odolávat, ale 51 vteřin před koncem trefil klíčovou trojku D'Angelo Russell na 104:100, a když 15 vteřin před koncem vybojoval důležitý útočný doskok Anthony Davis, Lakers už výhru uhájili trestnými hody.

Lakers tak do play off pronikli počtvrté za posledních pět let. LeBron James k tomu pomohl 23 body, 9 doskoky a 9 asistencemi. Anthony Davis přispěl 20 body a 15 doskoky, Russell dal 21 bodů. „Máme play off a teď nás čeká Denver. Všichni víme, jak to bude těžké proti obhájcům titulu. Ale dáme do toho všechno a uděláme maximum pro to, abychom jim to co nejvíce ztížili,“ řekl James.

Golden State Warriors sice měli vydařený závěr základní části, když sérií výher uhájili desátou příčku, jenže v klíčovém duelu předkola selhali. Proti Sacramentu začali rychle nabírat ztrátu, kterou ještě do poločasu drželi na uzdě, ale ve druhé půli odpadli a postupně prohrávali až o 26 bodů.

Z hvězdných opor snesl přísnější měřítka jen Stephen Curry s 22 body, tým pak pozvedli už jen náhradníci Jonathan Kuminga a Moses Moody se 16 body. Naopak Klay Thompson nedal ani bod.

Sacramento se mohlo opřít o svou základní pětku v čele s Keeganem Murrayem, který trefil osm trojek a dal 32 bodů. De'Aaron Fox měl 24 bodů. Sacramento má nyní na dosah druhý postup do play off za sebou, když předtím 17 let ve vyřazovacích bojích chybělo.

Předkolo play off NBA:

Západní konference:

New Orleans - LA Lakers 106:110, Sacramento - Golden State 118:94.