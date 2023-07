Lakros bolí, ale přináší adrenalin, který to zastíní, říká manažerka juniorské reprezentace Drbohlavová

Praha hostí mistrovství Evropy hráček do 21 let v lakrosu a české juniorky se v areálu Pražačka chystají na čtvrtfinále. O specifickém sportu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvila bývalá reprezentantka a současná manažerka juniorského týmu Iveta Drbohlavová. Praha 16:01 5. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Můžete popsat, co vůbec lakros je?

Původem je to indiánská hra, která se hraje s tvrdým kaučukovým míčkem na dvě branky. Tým, který dá více gólů, logicky vyhrává.

Co všechno k lakrosu člověk potřebuje?

Lakrosovou hůl, kopačky, ochranné brýle a chrániče na zuby.

Jedná se o tvrdý sport?

Občas to trochu bolí, ale adrenalin, který náš sport přináší, tu bolest zastíní.

Co je pro začátečníka nejtěžší?

Ovládat techniku lakrosové hole, protože se musí dát dohromady pohyb rukou i nohou.

Kolik gólů jste vstřelila s lakrosovou holí?

Moje „lakroska“ je celkem nová, protože vývoj lakrosových holí jde hodně dopředu. Když jsem byla aktivní hráčkou, tak nebyly tak kvalitní.

Kdy jste hrála vy aktivně?

Před dvaceti lety jsem byla na mistrovství světa v Americe.

Jak se od té doby lakros vyvinul?

Je rychlejší a tvrdší.

V areálu Pražačka probíhá mistrovství Evropy do 21 let, na kterém české reprezentantky prohrály s Angličankami a poté porazily Wales. Kdy je čeká další zápas?

Z druhého místa postupujeme do čtvrtfinále, kde se pravděpodobně utkáme s týmem Německa nebo Skotska.