Basketbalista Lamar Odom v roce 2004 oklamal antidopingovou kontrolu. Použil k tomu umělý penis

Sportovci se na olympijské hry obvykle dostanou díky skvělým výkonům, bývalý americký basketbalista Lamar Odom se ale na olympiádu do Atén v roce 2004 podíval i díky umělému penisu. Neobvyklým způsobem oklamal antidopingovou kontrolu, kterou by za normálních okolností neprošel. Přiznal to ve své nové biografické knize „Darkness to Light“.

Atény 15:25 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít