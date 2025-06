Last boulder dance. Lezec Ondra se před domácími fanoušky rozloučí se Světovým pohárem

V Česku se opět po roce představí ti nejlepší lezci světa. Od pátku do neděle se bude na pražské Letné konat Světový pohár v boulderingu. Mezi startujícími nebude chybět ani Adam Ondra, pro kterého to bude poslední závod Světového poháru v této disciplíně v kariéře. Praha 8:22 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Marton Monus | Zdroj: Profimedia

V roce 2023 Adam Ondra v Praze na Letné zářil, když v nabité konkurenci vybojoval druhé místo. Domácí fanoušci ho mohutně podporovali i o rok později.

Poslechněte si, jak se Adam Ondra těší na svůj poslední závod ve Světovém poháru v boulderingu

Předloni skončil ve finále šestý. A dá se předpokládat, že podobnou atmosféru Ondra zažije i letos, i když jeho ambice nejsou tak vysoké jako v předchozích dvou letech.

„Minulé roky to bylo pořád ještě v olympijské přípravě, takže tlak na výsledek byl větší. Postpařížská situace je taková, že o tolik nejde. Jakýsi tlak, abych udělal domácím fanouškům radost, tak tam je. Nechám tam všechno, cíl je postoupit do semifinále, už to nebude v dané konkurenci jednoduché a pokud to bude finále a mohl bych si na posledním závodě zalézt finále, tak to by byl sen,“ přeje si Ondra.

Světovému poháru v Praze se letos přezdívá The Last Boulder Dance, v překladu poslední boulderový taneček. A co to znamená pro Adama Ondru?

„Já doufám, že budu mít možnost si na těch boulderech dobře zatancovat. Kdyby tam byl nějaký plotnový boulder, který by to připomínalo tanec, bylo by to zajímavé, ale upřímně si přeji nějaké víc základnější silové bouldery v převisu, protože tam směřovala moje příprava,“ vysvětluje jeden z nejlepších sportovních lezců na světě.

Ondra se totiž chce soustředit už jen na lezení na obtížnost, právě ta bude mít na olympijských hrách v Los Angeles premiéru jako samostatná disciplína. Ondrovi olympijská medaile ještě ve sbírce chybí a právě pod pěti kruhy by rád potvrdil, že patří k nejlepším lezcům světa.

Na tuto sezonu má v obtížnosti několik cílů. Přelézt na skalách další cestu na světě nejvyšší obtížnosti 9c a pak v září uspět na Světovém šampionátu v jihokorejském Soulu.