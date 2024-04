Laťku jsem nastavila vysoko, ale pořád je na čem pracovat, říká po vítězném úvodu sezony Satková

Čeští vodní slalomáři začali i v nevlídných klimatických podmínkách bojovat o účast na letošních mezinárodních akcích. V sázce jsou Světové poháry, mistrovství Evropy a hlavně olympijské hry. Mezi ženami byla v obou disciplínách ve středočeských Veltrusech nejlepší Gabriela Satková. Po prvním ze čtyř nominačních závodů prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, co s ní dělá představa, že by mohla v Paříži závodit v kajaku i na kanoi. Veltrusy 22:28 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Satková v úvodním závodu Českého poháru ve vodním slalomu v roce 2024 | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Gabrielo, získala jste double. Kdyby vám někdo ráno řekl, že to dokážete, co byste mu odpověděla?

Myslela bych si, že si dělá srandu. Nečekala jsem to. První závod je většinou dost stresující a málokdy se mi zadaří. Tentokrát se to povedlo moc.

Jaký máte lék na nervozitu?

Ještě jsem na to nepřišla. Každý závod je jiný a zrovna dělám, co je mi příjemné. Někdy si zpívám písničku, jindy si zas vzpomenu na vtipné scénky ze seriálu. Nemám rutinu, protože to by mě znervózňovalo.

A tentokrát jste se navnadila jak?

Před singlem jsem si zpívala a před kajakem jsme si povídaly se sestrou. Uklidnilo mě, že jsme byly spolu a bylo to fajn. Když si zpívám, tak mi to pomáhá v tom, že neslyším tolik komentář. Když totiž slyším, jak holky jedou dobře, tak mě to také znervózní.

Když vás po závodě všichni zastavovali s gratulacemi, tak jste je odháněla větou:‚první vyhrání z kapsy vyhání‘..

Je to tak. Těší mě, že mi lidé říkají, jak jsem zajela dobře. Zároveň mě to ale i trochu stresuje, protože jsem nastavila laťku poměrně vysoko. Lidé budou očekávat, že to tak půjde pořád. Povedlo se mi to, ale pořád je na čem pracovat. Musím si dávat pozor a nepodcenit to.

Cesta na olympijské hry je ještě hodně dlouhá, protože se započítávalo už loňské mistrovství světa, teď za sebou máte teprve první ze čtyř nominačních závodů a ještě bude záležet na výsledku z evropského šampionátu. Jak by se vám líbila představa být na olympijských hrách jako kanoistka i jako kajakářka?

Vůbec si to nedokážu představit. Víc se vidím jako singlířka. Jinak bych určitě byla ráda, že tam jsem a pořádně si zazávodím. Když budu upřímná, tak by se mi líbilo, kdybych se soustředila jen na kanoi.

Co by pro vás znamenalo, kdyby se olympijský sen zhmotnil?

Je to něco, co si tu všichni přejeme. Jde o velký sen a přání, je těžké na to nemyslet. Olympiáda je jednou za čtyři roky a je vzácnost se tam dostat. Je to složitejší v tom, že se člověk chce do Paříže dostat tak moc, že mu to trochu komplikuje závody. Máme to ale všichni tak nějak společné. Letošní rok je speciální.

No, upřímně jsem nečekal, že ke konci dubna pojedu na nominační závody vodních slalomářů oblečený skoro jako v zimě na biatlony pic.twitter.com/Hf7VuqBa5U — Jan Suchan (@jsuchan7) April 20, 2024