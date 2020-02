Doping se jí dostal do těla během pohlavního styku. Hvězda rychlostní kanoistiky uspěla s odvoláním

Jedna z nejvýraznějších postav světové kanoistiky bude moct závodit na olympijských hrách. Jedenáctinásobná mistryně světa Kanaďanka Laurence Vincentová-Lapointeová měla při dopingovém testu ve vzorku stopy nepovoleného ligandrolu. Kanaďanka ale před pár dny uspěla s vysvětlením, že se látka dostala do jejího těla při pohlavním styku. Lausanne 19:04 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadská kanoistka Laurence Vincentová-Lapointeová | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

„Chtěla jsem jet na olympiádu. Dřela jsem jako chlap, od podzimu jsem nechodila do školy, abych se na to připravila. A teď se mi všechno zhroutilo. Vždyť vím, že všechny ty holky dokážu porazit svou vlastní silou,“ litovala v slzách Vincentová-Lapointová loni v srpnu poté, co měla pozitivní dopingový nález.

Sedmadvacetiletá kanoistka kvůli tomu nemohla závodit na srpnovém mistrovství světa v Maďarsku. Přišla tak o možnost rozšířit svou bohatou medailovou sbírku ze světových šampionátů.

Kanaďanka tedy začala pátrat, jak se jí látka do těla dostala. Jako důvod nakonec uvedla, že k přenosu došlo během pohlavního styku s jejím tehdejším přítelem, který užíval přípravky obsahující zakázaný ligandrol.

„Není to možné vyloučit. Poševní sliznice má ještě daleko větší vstřebávací schopnost než třeba sliznice žaludeční. Dá se takhle přenášet HIV a dá se připustit vstřebání i nějaké chemikálie,“ řekl svůj názor Radiožurnálu sexuolog Radim Uzel.

Antidopingová komise Mezinárodní kanoistické federace vyslechla v prosinci obhajobu a nakonec uznala, že vzhledem k malému množství zakázané látky v těle nemusela Vincentová-Lapointová užít ligandrol úmyslně.

Nejedná se o první případ, kdy byl sportovec s tímto vysvětlením osvobozen. Podobně se hájil i mistr světa ve skoku o tyči Shawnacy Barber. I ten uspěl s odůvodněním, že žena, se kterou si domluvil schůzku přes internetovou seznamku, předtím užila kokain, který se do Barberova těla dostal nejspíš při líbání.

Z podobně neobvyklých odůvodnění bylo neúspěšné ale například vysvětlení dopingu v těle italské tenistky Sary Erraniové. Té se údajně dostal zakázaný letrozol do těla tak, že její matce spadly při vaření do těstovin pilulky, které užívala na léčbu rakoviny prsu.