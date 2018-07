Lawson Craddock odjel celou Tour se zlomenou lopatkou, svou jízdou pomohl zachránit velodrom

Americký cyklista Lawson Craddock se díky svému heroickému boji na Tour de France prakticky zasloužil o záchranu velodromu v rodném Houstonu. Člen týmu EF Education First-Drapac odjel téměř celý závod se zlomenou lopatkou a jeho utrpení vyneslo od dárců zhruba 195 tisíc dolarů z vytyčené částky 200 tisíc, která je potřeba na opravu zničeného cyklistického oválu. Paříž 13:46 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lawson Craddock po pádu v první etapě Tour de France | Zdroj: Reuters

Craddock absolvoval 105. ročník Tour de France bez bolesti jen zhruba dvě hodiny. Hned v první etapě měl totiž pád a utrpěl hlubokou tržnou ránu pod okem, jež si vyžádala stehy, ale především zlomeninu lopatky. Přesto se rozhodl v závodě pokračovat a boj s bolestí využil pro dobrou věc.

Slíbil totiž, že za každou dokončenou etapu věnuje 100 dolarů velodromu v Houstonu, kde závodil jako junior a který byl těžce poškozen při loňském hurikánu Harvey.

Craddockovo odhodlání navíc inspirovalo tisíce cyklistických fanoušků po celém světě, kteří také přispěli finančními částkami, aby se podařilo shromáždit peníze nutné k opravě velodromu.

„Byly to neskutečně náročné tři týdny, šel jsem hodně přes hranu. Byly okamžiky, kdy jsem si nebyl jistý, jestli to zvládnu, ale povzbuzování a velkorysost lidí z celého světa mě na každém kroku motivovaly. Dorazit do cíle v Paříži pro mě bylo hodně emociální,“ uvedl Craddock.

Ten „Starou dámu“ dokončil na posledním 145. místě s odstupem více než čtyř a půl hodin za vítězným Geraintem Thomasem.

