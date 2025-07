Olympijský vítěz v boxu Mullodžonov si pomáhal zakázanou látkou, za doping mu pozastavili činnost

Mullodžonov byl pozitivně testován 11. června při mimosoutěžní kontrole, jež v jeho těle objevila metasteron. Tento syntetický androgenní anabolický steroid urychluje růst svalové hmoty a pomáhá zvyšovat sílu.

Na loňských olympijských hrách v Paříži triumfoval Mullodžonov ve váze do 92 kg a stal se pokračovatelem legend Joea Fraziera, George Foremana, Teófila Stevensona, Felixe Savóna či současného krále profesionálního boxu Oleksandra Usyka.

Ve sbírce má také bronz z MS 2023.

