‚Motivuje mě, když mám něco dokázat ostatním.‘ LeBron dovedl k titulu už třetí tým v NBA

Už má čtyři tituly z NBA a na dva se přiblížil legendárními Michaelu Jordanovi. Lebron James tak znovu zdramatizoval pomyslný souboj o nejlepšího basketbalistu historie. Zámořskou tentokrát vyhrál poprvé v dresu slavných Lakers. Tým z Los Angeles porazil Miami 106:93 a finálovou sérii ovládl 4:2 na zápasy.

Trvalo to déle, než je u tak slavného klubu zvykem, ale basketbalisté Los Angeles Lakers se dočkali. Po deseti letech jsou znovu šampiony NBA a velebit za to mohou především LeBrona Jamese.

Poslechněte si, proč je LeBron James tak nepostradaetlným hráčem pro každý tým v NBA, kde působil

Znovu jako lídr a nejužitečnější hráč finále - tedy MVP (most valuable player) - dovedl James svůj tým k vítězství v NBA. V zápasech o titul předvedl v průměru přes 25 bodů a 10 asistencí na zápas. To vše v 35 letech.

„Motivuje mě, když mám něco dokázat ostatním. Nehledě na to, co jsem doposud dokázal, tak se sem tam ozývali lidé, kteří o mně pochybovali, hodnotili mě skrze historii basketbalu: Už dokázal tohle? Už dokázal tamto? A přesně tohle mě hnalo dopředu.“

Připomněl LeBron, už s doutníkem v puse, bež čeho dnes už hrát nemůže. Bez neustálých porovnání s jinymi velikány basketbalové historie.

Tři kluby, tři tituly

A narozdíl od většiny z nich se může pochlubit tím, že titul z NBA zajistil už třetímu klubu. U v posledních letech netradičně strádajích Lakers mu k tomu stačily dvě sezony.

„Je nejlepším hráčem, kterého kdy basketbalový vesmír viděl. Jestli si myslíte, že to víte, tak ne. Nevíte, dokud s ním nejste každý den. Pak poznáte, jak přemýšlí, jak vede ostatní, jak se snaží přizbůsobit. Byla to pozoruhodná zkušenost trénovat LeBrona, sledovat ho, jak tým, který loni nebyl ani v play-off a byl poskládaný takřka přes noc, dovedl do země zaslíbené,“ rozplýval se trenér Lakers Frank Vogel, který Lebrona Jamese stihl poznat jak málokterý kouč před ním.

V izolaci na Floridě, kde kluby sezonu kvůli koronavirové pandemii dohrávaly, strávil se svým týmem 95 dní v kuse.