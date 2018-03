LeBron James vyrovnal Jordanův rekord, když nastřílel víc jak deset bodů v 866. zápase v řadě

Basketbalista LeBron James vyrovnal v NBA rekord Michaela Jordana v počtu zápasů za sebou s alespoň deseti nastřílenými body. Finalistům posledních tří ročníků z Clevelandu Cavaliers pomohl 41 body, 10 doskoky a osmi asistencemi k výhře 118:105 nad Charlotte Hornets, v jejichž dresu se dostal do čela klubových statistik mezi střelci Kemba Walker díky 21 bodům. New York 8:06 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LeBron James (číslo 23) při zápase proti Charlotte Hornets | Foto: Chuck Burton | Zdroj: AP/ČTK

James vedl obrat ve skóre ve prospěch Cavs bez Kevina Lovea, kterého vyřadilo ze sestavy podezření na otřes mozku. Ve druhé části se dostal do dvouciferných čísel v kolonce nastřílených bodů a díky tomu vyrovnal Michaela Jordana. Víc než devět bodů totiž James doteď nastřílel v 866 utkáních základní části v řadě, což znamená, že sérii drží od června 2007.

„Jak jsem to dokázal, Vám nedokážu říct,“ culil se před zámořskými novináři třiatřicetiletý basketbalista. „Kdykoliv je moje jméno spojováno s tím z největších (Michaelem Jordanem), je to jen další důkaz. Jsem vděčný, za to co jsem schopen předvádět,“ dodal James.

Into another gear #CavsHornets is coming down to the wire on FSO & FSGO: https://t.co/zmLbEki64u pic.twitter.com/M8enU0zwB9 — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 29 March 2018

Ve druhé čtvrtině se sám James nakonec postaral o 16 z 22 bodů svého týmu. Cavaliers tak měli po odchodu do kabin v poločasové přestávce k dobru deset bodů. Od té doby už Cleveland ani jednou neprohrával, připsal si 45. výhru a zůstává v tabulce Východní konference třetí.

Přestože se rozehrávači Hornets Walkerovi tentokrát příliš střelecky nedařilo, proměnil z pole 7 střel z 18 (2 z 8 trojek), 11 body v posledních čtyřech minutách čtvrté čtvrtiny za rozhodnutého stavu se mu na klubový rekord přesto dosáhnout povedlo. Minutu před koncem se totiž na Della Curryho trojkou dotáhl a za dalších 40 sekund už mu hala aplaudovala ve stoje, protože zaznamenal 9841. bod.

„Neměl bych tady teď být. Ale všechno je možné. Když jsem to zvládl já, může kdokoliv. Jsem nadšený. Povedlo se mi něco, co spousta možná i větších hráčů přede mnou nedokázalo,“ říkal po dlouhém otírání zarudlých očí v pozápasovém rozhovoru přímo na palubovce sedmadvacetiletý Walker, který je v klubu od draftu 2011. „Byla to dlouhá cesta plná tvrdé práce, ale jsme nesmírně pyšný.“

“I’m not supposed to be here.”



This guy. This moment. Wow. Kemba Walker, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/dJkonbpwft — Charlotte Hornets (@hornets) 29 March 2018

Osmé vítězství za sebou slaví Philadelphia 76ers a to 118:110 nad newyorskými Knicks. Přišla, ale vypadá to, že ne na dlouho, o největší hvězdu Joela Embiida.

Mladý pivot inkasoval ve 2. minutě druhé čtvrtiny od spoluhráče Markelleho Fultze loňské jedničky draftu ránu ramenem do hlavy, dlouho se nesbíral, pak odešel do šatny a na palubovku už se nevrátil. Podle zpráv z klubu se nepotvrdilo podezření na otřes mozku.

Další důležité vítězství v boji o play off má na západě Minnesota, která přehrála Atlantu 126:114. Timberwolves táhl s 56 body a 15 doskoky pivot Karl-Anthony Towns, který si stanovil nové osobní maximum ale i klubový rekord v počtu bodů v jednom utkání.

A protože Utah ztratil v koncovce zápas s Bostonem, trojkou 0,3 sekundy před klaksonem o výhře Celtics rozhodl Jaylen Brown a Minnesota se díky tomu posunula před Jazz na sedmé místo. Třetí Portland zaváhal s jedním z nejhorších týmů soutěže Memphisem, když Grizzlies v koncovce otočili na 108:103.