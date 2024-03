‚Cepínem už jsem se sekla úplně všude.‘ Aneta Loužecká je světová hvězda ledolezení a pracuje v zoo

V Česku se zrodila další velká hvězda malého sportu. Čtyřiadvacetiletá Aneta Loužecká se letos stala mistryní světa v ledolezení na rychlost a vítězkou Světového poháru. „Všichni si mysleli, že se na to vykašlu,“ přiznává lezkyně v podcastu Radia Wave Vlna. Vlna Praha 21:07 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ledolezkyně Aneta Loužecká | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Trenérka si sedla pod stěnu s hromadou fáčů a čekala. Pokaždé jsem se sekla. Vůbec mi to nešlo,“ vypráví některé zážitky ze svých začátků s cepíny a ledolezením Aneta Loužecká. A dodává, že ostrými cepíny už se za svou sportovní kariéru sekla snad úplně všude.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 První dva roky jsem na úplně všech závodech byla beznadějně poslední, vypráví letošní mistryně světa a vítězka Světového poháru v ledolezení Aneta Loužecká

První dva roky své závodní kariéry byla na všech závodech beznadějně poslední. „Všichni si mysleli, že se na to vykašlu,“ říká lezkyně. Ale nevzdala to.

K Vánocům si od svých rodičů v osmnácti letech přála špalky a pařezy, aby si mohla vybudovat vlastní ledolezeckou tréninkovou stěnu a do dřeva zasekávat cepíny.

„Rodiče mi nabízeli například kosmetiku, ale nakonec jsem na Štědrý den dostala pařez s mašlí,“ usmívá se.

Dnes v podkroví jejího domu s chutí trénují špičkové zahraniční týmy. „Pokud to opravdu chcete, všechno je možné. Ne vždy to bude jednoduché, ale možné to je!“ napsala na svém Instagramu na závěr své nejlepší sezony.

Jak sama říká, ještě si svůj úspěch ani pořádně neuvědomila. Přesto sní o tom, že by ledolezení mohlo být v roce 2030 na olympiádě.

V podcastu Vlna zdůrazňuje velkou roli zkušeností ve svém sportu a citu rukou zprostředkovaného cepíny, za které lezci a lezkyně při závodech na obtížnost visí často v nepředstavitelných, krkolomných polohách.

Lezkyně ale zároveň dál pracuje na plný úvazek v pražské zoo, kde se stará o vombaty, ďábly medvědovité a lední medvědy. Nadšeně mluví o svojí práci se zvířaty, z nichž některá jsou ohrožená, jako o poslání. I když kvůli náročným tréninkům a práci spí během sezony jen několik málo hodin denně.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.