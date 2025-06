Enge: 24 hodin Le Mans je vrchol všech závodů. Účasti pilotů Formule 1 se nedivím, je to pocta

Ve Francii se o následujícím víkendu pojede další ročník slavného závodu 24 hodin Le Mans. „Pocit, kdy stojíte mezi 300 tisíci diváky na celé trati, je neskutečný a nezapomenutelný,“ vzpomíná pro Radiožurnál Sport devítinásobný účastník závodu a česká motoristická legenda Tomáš Enge. Praha/Le Mans 17:03 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozy na trati Le Mans 2024 | Foto: DPPI Media | Zdroj: Profimedia

Tomáši, vy jste se Le Mans zúčastnil mnohokrát. V roce 2008 jste závod v jedné třídě (GTS) dokázal vyhrát a jednou jste byl celkově čtvrtý. Jak se vám na tento závod vzpomíná?

Chtěl bych počet účastí zaokrouhlit na deset, ale asi se mi to nepodaří. Vzpomínky mám skvělé, je to závod všech závodů. Nepřipravujete se na to týden, ale celý rok a je to vrchol všech motoristických závodů. Pocit, kdy stojíte mezi 300 tisíci diváky na celé trati, je neskutečný a nezapomenutelný. Navíc si užíváte i průvod městem, kvalifikaci, setkání s fanoušky a i samotný závod - a když vidíte cíl, tak vám je jedno, jestli jste vyhrál nebo jste na pódiu, tak se cítíte neskutečně.

Když vidíte, že je s autem něco špatně nebo vám havaroval kolega, tak máte slzu na krajíčku. Jednou se nám například stalo, že jsme po polovině závodu vedli a rozbil se nám motor. Ale přesto je to prostě neskutečný závod.

𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻 𝗶𝘀 𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵: ready to race and ready to fight for glory. #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/OMs4fLXoVQ — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2025

Když se podíváme na letošní ročník, koho favorizujete? Pole position má Cadillac, ale silné budou určitě posádky Ferrari, Toyoty nebo Porsche.

Netroufnu si říct žádného jasného výherce, protože těch automobilek, které mohou vyhrát, je několik. Do pořadí může promluvit BMW, poslední dva ročníky vyhrálo Ferrari, nový dech chytá Aston Martin, nahoře je vždy Cadillac, Peugeot nebo Alpine. Souboje, které vidíme, jsou tak těsné a rozhoduje se až před cílovou čárou. Opravdu se bojuje celých 24 hodin.

Co říkáte na systém „BOP“, tzv. balance of power, díky kterému je závodění v šampionátu vytrvalostních vozů vyrovnanější? Uvítal byste něco podobného třeba v Formuli 1?

Když jsem jel na Le Mans poprvé, v roce 2002, tak ten systém ještě neexistoval. Tam záleželo na tom, kdo jak své auto postavil a poté bylo jasné, kdo vyhraje. Už o rok později se to ale upravilo a zavedly se restrikce - někdo dostal do auta větší váhu, někdo měl seříznuté křídlo vzadu na autě a vedlo to k tomu, že souboje bývají vyrovnanější. Každoročně se to navíc upravuje.

Kdyby takové restrikce byly ve Formuli 1, tak už to přestane být formulí. Tam pořád vyhrává ten tým, který postaví nejdokonalejší auto. Kdo takové auto nepostaví, tak se snaží ty lepší dohnat. Myslím, že by to nemělo být nikde, rozhodně ne ve světě formulí. Výrobci se mají předhánět v tom, kdo udělá lepší auto a neměl by rozhodovat organizátor závodu. Poté celá snaha vyjde vniveč.

V jedné z posádek závodí Valentino Rossi, sedminásobný šampion MotoGP, který úspěšně bojuje i za volantem aut.

Valentino je specialista na rychlá kola, ať už jsou dvě nebo čtyři. Když to člověk má v krvi, tak si poradí s čímkoliv a je to o přizpůsobení a učení. Vůbec se jeho úspěchům nedivím.

Na startu uvidíme řadu bývalých jezdců Formule 1 včetně Jensona Buttona nebo Micka Schumachera a mnoho dalších. v budoucnu si chce Le Mans vyzkoušet i Max Verstappena nebo Charles Leclerc. Rozumíte jim?

Je to logický krok a pro ně i pocta. Já to měl stejně, na Le Mans jsem jel rok po mé premiéře ve Formuli 1. Závodník chce zažít nejvyšší ligu i ve vytrvalostním závodě, chce zažít atmosféru a jedinečnost celého okruhu.

𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 ☑️



62 fierce machines, 13 top constructors ready to unleash their power and battle it out starting at 16:00 on Saturday, June 15! #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/8koLxCUCZm — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2025