Leopold König: Chci znovu na Tour de France. Froome je nesmírně ambiciózní, šanci na Giru má

Po vleklém zranění se cyklista Leopold König chystá k návratu na nejtěžší závody světa. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz přiznal, že po třech letech znovu touží okusit atmosféru slavné Tour de France a chystá se i na další závod z trojice „Grand Tour." Zřejmě tak bude na Giru konkurovat Christopheru Froomovi, který oznámil útok na třetí vítězství na závodě velké trojky v řadě. Praha, Nice 16:05 1. prosince 2017

Chris Froome se na Giru pokusí o třetí výhru na závodě Grand Tour v řadě. Má šanci?

Vzhledem k tomu, že to není v jednom roce, tak možné to je. I kdyby to bylo ve stejném roce, šance je. Ale je potřeba si uvědomit, že on vyhrál Tour i Vueltu v jednom roce, o což se pokoušel minimálně pět let a pět let se mu to nepovedlo. Takže je logické, že se pokouší navázat třetím prvenstvím na Grand Tour, protože pochybuju, že se mu ještě povede vyhrát dvě po sobě jdoucí Grand Tour.

Vyhrát tři za sebou se povedlo Eddymu Merckxovi a Bernardu Hinaultovi. Těm je dnes 72 a 63, je to možné v dnešní cyklistice?

Každý rok je to těžší a těžší. Konkurence je mnohem větší a profesionalita sportu je mnohem větší než před desítkami let. Ale cyklistika není jako fotbal nebo tenis, třítýdenní Grand Tour je tak strašně nevyzpytatelná, že potřebujete být nejen v absolutní formě, ale neudělat jedinou chybu, nespadnout, neonemocnět. Tři Grand Tour jsou dvanáct týdnů vašeho života, během těch nesmíte mít jediný špatný den a to je těžká věc.

S Chrisem Froomem jste působil v týmu SKY, čím se odlišuje?

Jak znám Chrise Frooma, je nesmírně ambiciózní, to ho odlišuje od zbytku startovního pole. Už když vezl žlutý trikot na Tour de France, tak už přemýšlel, jak vyhraje Vueltu, už se u večeře bavil o nějaké horské etapě, jak bychom tam mohli rozhodnout.

Bavil jsem se s jeho koučem Timem Kerrisonem a řešili jsme, že aby Chris mohl vyhrát dvě Grand Tour, musel by na tu první přijet zcela mentálně i fyzicky čerstvý. A to nejde, pokud se budou snažit vyhrát závody od Austrálie v lednu. V předchozích letech se snažili být v top formě až těsně před Tour de France na Critériu du Dauphiné.

Vy se vracíte po dlouhém zranění. Jak teď vypadá váš trénink?

Momentálně trénuju na Azurovém pobřeží a tréninky jsou výborné, jsou tu kopce i roviny. Pomalu se do toho dostávám a neskutečně mě to baví, jsem neskutečně motivovaný. Za týden odlétám na týmovou prezentaci a pak na Mallorcu až do Vánoc. Příprava jde tak, jak má a jsem nesmírně šťastný, že můžu být zpátky a užívat si každodenní život profesionála.

A kolena drží?

Musím to zaklepat, všechno je naštěstí v pořádku.

Jak bude vypadat vaše sezona 2018? Už víte, kde budete závodit?

Měl bych celou sezonu začít standardně na Mallorce. První větší závod by měl být Tirreno-Adriatico (druhý týden v březnu v Itálii, pozn. red). To by mohlo nasvědčovat, že bych mohl jet Giro. Ale jednoznačně bych se chtěl vrátit na Tour de France, musel jsem ji poslední dva roky vynechat a upřímně mi to chybí. Pravděpodobně bych měl startovat na dvou závodech Grand Tour a jeden z nich bude Tour de France.

Nedávno jste oslavil kulaté třicáté narozeniny. Ovlivňuje vás to nějak?

Musím říct, že věk roli zatím nehraje, nepociťuji to. Ale po zranění se moje kariéra kompletně restartuje, začínám skoro od začátku. Cítím to hlavně po té mentální stránce, to by mi mohlo usnadnit složitost sportovního života, kdy sportovci takzvaně vyhoří. Po zranění jsem více hladový po výsledcích, závodění a trénování. Tím víc si to užívám.

Když nebudu počítat dva poslední závody v sezoně v Turecku a v Číně, tak to bylo vloni na Vueltě, což už je nějaká doba, vlastně přes rok.

Hodně sledujete i dění v české společnosti. Stíháte to v plném tréninku?

Stíhal jsem to hodně před volbami, ale ty mě překvapily. Byl jsem trošku v rozpacích a možná to teď trošku omezím. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, a budeme se modlit, aby naše země směřovala správným směrem.