Šonku čeká poslední závod seriálu Red Bull Air Race, létat bude na okruhu pro Nascar

„Stihli jsme jeden týden vrazit s kluky k vodě a odpočinout si. Byli jsme ve Phoenixu v Arizoně a tam odtud jsme letěli na Havaj. Už jsem tam jednou byl a strašně se mi tam líbí. Nutil jsem kluky i surfovat, takže jsme si i odpočinuli,“ vyprávěl pro Radiožurnál Martin Šonka.

Teď už ale má Šonka letadlo ve svém hangáru, za sebou tréninkové lety i kvalifikaci a ví, že je tu chvíle, pro kterou to celé dělá. Průběžně je druhý. K tomu aby ovládl seriál, potřebuje kromě svého výkonu ještě shodu dalších výsledků.

„Už se to blíží. Rozhodne se boj o titul, takže se tomu člověk nevyhne. Daří se mi to brát tak, že se na to nesoustředím. Zatím se soustředím na létání,“ říkal Šonka ve svém hangáru.

Závodiště ve Forth Worth je teď sice plné pilotů a letadel, obyčejně ale slouží k závodům Nascar. To jsou rychlá auta, co jezdí pořád dokola. Teď se na místním okruhu bude létat. Je to trochu netradiční.

„Sedá se dovnitř závodiště pro Nascar, sedáte jakoby na dno vany, protože kolem jsou tribuny, přes které se musíte v malé rychlosti přehoupnout a pak co nejrychleji upadnout dolů. Strašně se těším, ale netěším se na zimní přestávku, protože teď je ten kolotoč nejvíc rozjetý. I když na druhou stranu už jsem z celé sezony unavený, takže si rád odpočinu. Ale já si odpočinu za dva týdny a pak už se zase těším, mám rád napětí závodů,“ řekl český pilot.

O napětí nebude mít pilot Martin Šonka nouzi. Závěrečný závod sezony ve Fort Worth začne v neděli ve 20.00 středoevropského času.