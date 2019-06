Jakmile jdu letět, už na to nemyslím, říká letec Šonka o blížícím se konci závodů Red Bull Air Race

„Taktika je si to užít. Přijít na to, jak letět nejrychleji,“ říkal Martin Šonka v příspěvku na svém instagramovém profilu před pátečním přípravným letem. V něm zaletěl sedmý nejlepší čas, ale to hlavní přijde v Kazani o víkendu. Jenomže s jakým pocitem může jít sportovec do závodu, když ví, že jeho sport za pár měsíců prostě už nebude?

„Náladu jsem samozřejmě neměl moc dobrou, ale jakmile jsem sem přijel, byl v hangáru a u letadla a jdu letět, tak už na to vůbec nemyslím, i když se to tady neustále řeší,“ říká Šonka v hangáru v Kazani.

Finančně nákladný seriál Red Bull Air Race skončí, ale než se tak stane, dost peněz bude ještě stát zbytek sezony. A jak sám Šonka říká, ani teď, kdy je jasné, že bude konec, není moc prostor kde ušetřit.

„Mohli by kluci z týmu zůstat doma a mohl bych si to odlétat sám. To je asi jediné, kde by se dalo ušetřit. Já si chci ten zbytek sezony užít,“ říká Šonka.

Úřadující mistr světa se tak teď s českým kolegou Petrem Kopfsteinem pohybuje v poměrně zvláštním prostředí. Je to, jako byste třeba hokejistovi Jakubu Voráčkovi obuli brusle a řekli mu, že za měsíc se zbourají všechny zimní stadiony. Podobně je to teď s hangáry pro Air Race.

„Kromě toho, že se potkáme na brífinku a na obědě, tak jsme každý zavřený ve svém hangáru. Předpokládám, že to mají stejně jako já, že sednou do letadla a chtějí vyhrát,“ říká Martin Šonka.

V Kazani se o body do končícího seriálu bude létat v neděli.