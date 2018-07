Olympijské hry v Tokiu za dva roky zahájí zápas softbalistek. Hrát se bude ve Fukušimě

Symbolický start olympijských her v roce 2020 obstará zápas softbalistek ve Fukušimě. Turnaj v softbalu, který se do olympijského programu vrátí stejně jako baseball po dvanácti letech, začne už dva dny před slavnostním zahájením her v Tokiu.

Tokio 9:24 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít