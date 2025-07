Česko má první medaili z letní univerziády. Plavkyně Nabojčenko vyhrála závod na 50 metrů motýlek

Plavkyně Daryna Nabojčenko získala na letní univerziádě v Německu první medaili pro českou výpravu. Závod na 50 metrů motýlek vyhrála časem 26,09 sekundy. Druhou Australanku Josephine Crimminsovou porazila o 18 setin. Rodačka z Kyjeva zaostala o 19 setin za svým českým rekordem z červnového mistrovství Evropy do 23 let v Šamoríně, kde vybojovala bronz. Berlín 22:05 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavkyně Daryna Nabojčenko (archivní foto) | Foto: Ondřej Bičiště | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Unikátní výhrou vstoupily do univerziády české basketbalistky. V prvním utkání ve skupině A deklasovaly Indii 137:33. Asijský tým v úvodu ještě vyrovnal na 2:2, ale další koš zaznamenal až na konci úvodní čtvrtiny, po které svěřenkyně Petra Tremla vedly 32:4. Nejlepší střelkyní českého výběru nakonec byla s 22 body pivotka Nela Nétková. Na 20 bodů se dostala také Eliška Hálová.

“Zápas o 104 bodů si snad ani nepamatuju. Upřímně, ani jsme nevěděly, co čekat. O indickém basketu nic moc nevíme, nikdo proti nim nehrál, takže jsme se soustředily na sebe,“ řekla Hálová České televizi. „Hrály jsme bez signálů, takový freestyle, ono to stačilo. Výškový rozdíl byl obrovský, takže ta převaha byla jasná. Už mi to pak bylo i trochu nepříjemné, ale jsem ráda, že jsme mohly pošetřit síly,“ dodala.

V sobotu se české basketbalistky utkají s Finskem, které v pátek porazilo Argentinu rovněž jednoznačně 101:40.

Čeští basketbalisté, kteří obhajují historický triumf z předloňské univerziády v čínském Čcheng-tu, začnou v sobotu zápasem proti Polsku. Ve skupině C je čekají ještě Brazílie a Filipíny.