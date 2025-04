Letos pojedu bez rukavic. Loni jsem měl s nimi hrozně rozedřené ruce, říká ke klasice Paříž-Roubaix Bittner

Tři čeští závodníci vyrazí v neděli po jedenácté hodině na start legendárního cyklistického závodu Paříž-Roubaix. Třicet záludných dlážděných úseků čeká na Mathiase Vacka, Petra Kelemena a Pavla Bittnera. Ten bude mít velkou šanci vylepšit 29. místo z loňského roku. Praha 19:17 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paveů Bittner se chystá na nedělní klasiku Paříž-Roubaix | Foto: Tomas Sisk | Zdroj: ČTK

Kvůli zranění jsou totiž mimo dva lídři nizozemské stáje Picnic-PostNL, za kterou Bittner závodí. „Vypadá to, že výsledek bude možná záležet na mě a tak bude i na mě navalen trochu větší tlak. Nebudu se ale nad tím snažit tolik přemýšlet,“ říká český cyklista.

Pavel Bittner pojede jeden z nejatraktivnějších závodů cyklistického kalendáře potřetí v kariéře. Poprvé ho nedokončil, loni skončil na 29. místě.

„Na závod se určitě těším a panuje i nervozita, jak to dopadne. Každý si tam napíše příběh,“ říká Bittner.

Dlažební kostky jako výzva

175 cyklistů bude muset přejet třicet úseků na dlažebních kostkách, ten nejdelší měří 3 700 metrů. I proto se kola trochu liší oproti běžným závodům. „Standardně máme v týmu jiné nastavení na Paříž-Roubaix. Během normálních závodů máme šířku plášťů 28-30, na Roubaix se vozí 32, což je asi nejširší, co během roku máme. Řeší se tam i jiný tlak. Jde o to, aby měl člověk ideální tlak v pneumatikách, aby přejel Arenberg bez defektu. Záleží i na tom, aby se vyvaroval defektům i po zbytku trati. Jinak tam další změny v nastavení nejsou,“ prozradil Pavel Bittner.

Ten bude chtít letos zmírnit následky jízdy po kostkách. „Minulý rok jsem udělal chybu, že jsem závodil v rukavicích. Běžně závodím bez nich a to byl možná důvod, proč jsem měl rozedřené ruce. Letos pojedu bez nich a uvidím, co to udělá,“ zavzpomínal dvaadvacetiletý cyklista.

Podle Bittnera bude důležité v náročném závodě na 259 kilometrů dlouhé a rozmanité trati také pravidelně doplňovat tekutiny a živiny.

„Dávám si gel nebo tyčinku každých dvacet minut. Vždy mi vyskočí upozornění, protože se jinak hodně soustředím na poziční souboje. Možná bude trochu problém v tom, že vypadávají bidony. Snad to bude držet. Závody jsou hektické a vždy tam je důležitý extra faktor stravování. Kdo to zvládne dobře, tak má navrch,“ řekl Pavel Bittner před cyklistickým závodem Paříž-Roubaix, který nabídne souboj Tadeje Pogačara s Mathieu van der Poelem, který ovládl poslední dva ročníky.