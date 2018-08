‚Letos tu byla větší konkurence.‘ Skifařky Antošová s Fleissnerovou obhajobu evropského titulu nezvládly

Na veslařském kanálu ve Skotsku v sobotu obhajovaly evropský titul Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou na dvojskifu, ale neúspěšně. Zase jednou se potvrdilo, že vyhrát je lehčí než triumf zopakovat. V A finále dojely s velkou ztrátou na medailové pozice páté a už začaly přemýšlet, co příště udělat lépe. Glasgow 19:49 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová. | Foto: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Loni v Račicích dvojskif Antošová - Fleissnerová přemožitelky nenašel. Teď v Glasgow ale už podle časů v rozplavbách a opravách Češky na nejrychlejší nestačily. A finále to jen potvrdilo.

„Trošku mě mrzí, že nám takhle hodně ujely, a doufám, že do mistrovství světa to ještě vylepšíme. Myslím, že letos tu byla větší konkurence a prostě to neklaplo,“ říká Lenka Antošová.

Cincibuch, Vetešník, Viktora, Kopáč. Česká párová čtyřka lehkých vah získala na mistrovství Evropy stříbro Číst článek

„Měly jsme takový třítýdenní výpadek, když měla Lenka úraz na kole. Tím pádem jsme sezonu začaly o jeden závod Světového poháru později,“ přidává druhá členka pátého dvojskifu na letošním veslařském mistrovství Evropy Kristýna Fleissnerová.

Zatímco loňské zlato na domácím šampionátu si zajistily na lodi bílé barvy, letos na žluté to nevyšlo. I proto zvažují, že se ke starému výrobci teď vrátí.

„Je zásadní, jestli ta loď jede rychle. Nám se tahle zdála na začátku sezony pohodlnější. Je možnost, že když teď trenér říká, že na to nemáme sílu, že se ještě vrátíme na bílou, protože nám leží v loděnici a máme ji k dispozici. Každá loď je trochu originál a záleží na tom, jak vám sedne,“ vysvětluje Fleissnerová.

„Příští týden bude asi trochu odpočinkovější a neveslovací a pak už na to sedneme a budeme se připravovat v Čechách,“ doplňuje Kristýnu Fleissnerovou kolegyně z dvojskifu Lenka Antošová.