Neporušil Hamilton při závodu formule 1 v Imole pravidla? Po jezdecké chybě nacouval zpět na trať

Nehoda, následné couvání zpět na trať, přerušení závodu a závěrečná stíhací jízda. To jsou klíčové faktory, které Lewisi Hamiltonovi nakonec pomohly k druhému místu v nedělním závodu formule 1 v Imole. A právě jeho couvání vzbuzuje kontroverze. V závodech formule 1 je totiž zakázané. Imola (Itálie) 14:12 19. dubna 2021

Britský pilot udělal chybu, když v závodě předjížděl vozy jedoucí o kolo zpět. Při manévru se dostal mimo trať a poškodil svůj monopost o bariéru. Dokázal ale udržet motor v chodu, a jelikož se nacházel na štěrku a nechtěl se takzvaně zahrabat, rozhodl se, že zpět na trať nacouvá.

To se mu povedlo, s poškozeným autem dojel do boxů, ale v tu chvíli byl oproti lídrům závodu o kolo zpět. Protože se následně závod přerušil kvůli velké nehodě dvou jezdců, tak při restartu mohl Hamilton pokračovat bez ztráty kola a to mu výrazně pomohlo na cestě k druhému místu.

Otázky ale vzbuzuje Hamiltonovo couvání zpět do závodu. Traťoví komisaři se celým incidentem vůbec nezabývali. Ale třeba Radovan Novák, bývalý člen Světové rady motorsportu, který působil i jako komisař při závodech F1, by britského jezdce trestal.

„Stoprocentně. Dal bych mu deset vteřin stop and go, protože jízda do protisměru je zakázána. Ale samozřejmě jsou tam tři čtyři sportovní komisaři, a když se dohodli, že to nebylo nic protiprávního, tak ho nepotrestali. Každý ze sportovních komisařů, které znám, by to asi řešil jinak,“ popsal Novák Radiožurnálu.

Trest „10 vteřin stop and go“ znamená, že pilot musí jet do boxů, kde stojí 10 sekund, a mechanici nemůžou na autě vůbec pracovat.

Motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll má ale na celou situaci smířlivější názor: „Couvání proti směru jízdy je sice ve formuli 1 zakázáno, ale jsou pro to i výjimky, například pokud se jezdec vrací takovým způsobem, že je to bezpečné – a v tomto případě to tak komisaři vyhodnotili. Z mého pohledu to sice bylo trochu kontroverzní, ale zdálo se, že Lewis Hamilton si dává velký pozor, aby někoho neohrozil.“

Podle závodníka Josefa Krále může pilot couvat, ale pouze tak dlouho, než je možné se znovu rozjet dopředu. A Hamilton couval v Imole mnohem déle, protože se nechtěl zahrabat ve štěrku. I tak ale nakonec rozhoduje lidský faktor a komisaři to vyhodnotili jako „legální“ čin.