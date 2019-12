Hamilton se rozloučil s mistrovskou sezonou triumfem na okruhu v Abú Zabí

Hamilton odstartoval z první pozice a s naprostým přehledem si dojel pro jedenácté vítězství v sezoně. Britský pilot v Abú Zabí obhájil loňské prvenství a vyhrál tu už popáté.

V této sezoně dosáhl už počtvrté v kariéře na rekordní počet 17 umístění na stupních vítězů, finále opanoval s náskokem 17 sekund. Leclerc už zaostal o tři čtvrtě minuty.

Verstappen musel o druhé místo bojovat, protože hned po startu se před něj dostal Leclerc. Pilot Red Bullu se ale navzdory neustálým stížnostem na špatný výkon motoru dokázal ve 32. kole dostat před rivala z Ferrari a stříbrnou pozici udržel až do cíle.

Time for Lewis Hamilt🍩n to celebrate! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/tsKzKG1tgq

Vydařený ročník Mercedesu, který pošesté za sebou ovládl Pohár konstruktérů, podtrhl čtvrtým místem Valtteri Bottas. Již jistý vicemistr světa kvůli trestu za nepovolenou výměnu motoru odstartoval až z poslední pozice, ale moc nechybělo k tomu, aby ještě zaútočil i na Leclerca.

Až za ním skončil pátý čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel z Ferrari. Další Němec Nico Hülkenberg, kterého v Renaultu v příští sezoně nahradí Esteban Ocon, skončil na dvanáctém místě a rozlučka se seriálem nevyšla ani Robertu Kubicovi. Pilot Williamsu, jenž se letos vrátil po osmileté pauze a vážném zranění ruky, byl poslední.

A fitting goodbye to the @MercedesAMGF1 W10, from @LewisHamilton 🙌#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/0Wy4Xn1hP8