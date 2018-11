Již jistý mistr světa Lewis Hamilton vyhrál v Brazílii a pomohl Mercedesu ovládnout Pohár konstruktérů

Velkou cenu Brazílie formule 1 vyhrál již jistý mistr světa Lewis Hamilton a pomohl stáji Mercedes popáté za sebou získat Pohár konstruktérů. Německý tým má před závěrečným závodem sezony v Abú Zabí v průběžném pořadí nedostižný náskok 67 bodů před druhým Ferrari. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu, třetí dojel Kimi Räikkönen z Ferrari. Sao Paulo 21:14 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton | Zdroj: Reuters

Pětinásobný mistr světa Hamilton si připsal desáté vítězství v sezoně a poprvé v kariéře dokázal po předčasném zisku titulu vyhrát. Britský pilot si v předstihu zajistil celkový triumf už v letech 2015 a 2017, pak už ale ve zbytku sezony žádnou Velkou cenu neovládl.

Hamilton odstartoval z pole position, ale ve 40. kole se před něj dostal Verstappen a vypadalo to, že díky rychlejšímu vozu si dojede pro bezproblémové vítězství.

Další asijská zastávka formule 1. Vedení závodu potvrdilo pořádání Velké ceny Vietnamu Číst článek

Jenže jezdci Mercedesu zpátky do čela pomohl zkrat Sebastiana Ocona z Force India, který jel o kolo zpět a místo toho, aby nechal vedoucího Verstappena projet, pustil se s ním do souboje a vrazil do něj.

Pilot Red Bullu dostal hodiny a propadl se na druhé místo se ztrátou pěti sekund na Hamiltona. Verstappen poté sice s poškozeným vozem dokázal soupeře dotahovat, ale nakonec do cíle dojel 1,5 sekundy za vítězem. Ocon za incident dostal desetisekundovou penalizaci.

Třetí místo obsadil se ztrátou téměř pěti sekund Räikkönen, čtvrtý skončil Daniel Ricciardo z Red Bullu před Valtterim Bottasem z Mercedesu. Až na šestém místě po nepovedeném závodě, do kterého odstartoval z druhého místa, dojel vicemistr světa Sebastian Vettel z Ferrari.

Závěrečný závod sezony v Abú Zabí je na programu za dva týdny.

Velká cena Brazílie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sao Paulu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27:09,066 (prům. rychlost 210,972 km/h), 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,469, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -4,764, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -5,193, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -22,943, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -26,997, 7. Leclerc (Mon./Sauber) -44,199, 8. Grosjean (Fr./Haas) -51,230, 9. Magnussen (Dán./Haas) -52,857, 10. Pérez (Mex./Force India) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 20 z 21 závodů):

1. Hamilton 383 b., 2. Vettel 302, 3. Räikkönen 251, 4. Bottas 237, 5. Verstappen 234, 6. Ricciardo 158.

Pohár konstruktérů:

1. Mercedes 620, 2. Ferrari 553, 3. Red Bull 392, 4. Renault 114, 5. Haas 90, 6. McLaren 62, 7. Force India 48, 8. Sauber 42, 9. Toro Rosso 33, 10. Williams 7. Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.