Místo do boxů zpátky na trať. Lewis Hamilton málem přišel kvůli nedovolenému manévru o vítězství

Rádiová komunikace Lewise Hamiltona a jeho závodního inženýra byla v závěru Velké ceny Německa hodně chaotická. Během ní britský pilot při cestě do boxů strhl řízení zpět na závodní dráhu.

A právě za to ho po závodě vyšetřovali komisaři. Celou situaci podrobně vysvětluje automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

„Hamilton se v Německu provinil tím, že přejel čáru, která odděluje boxovou uličku a závodní trať. Nakonec si to ale rozmyslel a pokračoval na dráhu. To se sice nesmí, ale v některých závodech a v některých případech se to toleruje,“ popisuje Knoll.

Hamilton vyvázl jen s napomenutím. Žádný trest v podobě přidání pěti sekund ke konečnému výsledku nedostal, mohl tak oslavit čtvrté vítězství v sezoně a také návrat do čela celkové klasifikace. Odpověď na otázku, zda měl být potrestán nebo ne, je složitá.

„Záleží na tom, co si jezdci a ředitelství závodu řeklo před začátkem víkendu. Pokud se to nijak výrazně neřešilo, tak si myslím, že napomenutí je dostatečný trest pro Hamiltona, protože se to stalo za výjimečné situace během safety caru. Trest by pak byl velmi přísný,“ myslí si Jakub Knoll.

Paradoxem je, že něco podobného se stalo před dvěma lety při Velké ceně Evropy Kimimu Räikkönenovi, ale finský pilot tehdy pětivteřinovou penalizaci dostal.

„Přejel čáru mezi boxovou uličkou a závodní tratí. Tehdy to byla jiná situace, protože se na to pamatovalo v propozicích před závodem. Tam bylo jasně řečeno, že se nesmí přejet tato čára, proto dostal Räikkönen penalizaci,“ vysvětluje Knoll.

Seriál mistrovství světa vozů formule 1 pokračuje už tento víkend Velkou cenou Maďarska. Pak čeká jezdce a jejich týmy měsíční volno.